В Минске открыли памятник Сергию Радонежскому

Памятник святому преподобному Сергию Радонежскому 23 июня освятили на территории Сергиевского прихода в Минске. Освящение памятника и закладку капсулы в основание будущего Сергиевского храма возглавил Митрополит Минский и Слуцкий Павел, Патриарший экзарх всея Беларуси.

Приход в честь Святого преподобного Cергия Радонежского относится к минскому Радосте-Скорбященскому благочинию. Сейчас на территории прихода построена небольшая церковь, которая будет освящена в честь преподобных Кирилла и Марии – родителей Сергия Радонежского.

«Памятник преподобному - это вторая ступень в строительстве церковно-приходского комплекса после крестильного храма, который будет освящён в честь святых Кирилла и Марии, - говорит настоятель прихода священник Дмитрий Шульга. - Даст Бог, и через несколько лет воссияет большой храм в честь преподобного Сергия. Но самое главное, это домостроительство наших сердец, поэтому будем надеяться, что храм не просто воссияет, но и всегда будет полон людей».

Спикер верхней палаты Белорусского парламента Владимир Андрейченко напомнил, что фигура Сергия Радонежского сыграла в истории объединяющую роль. Подвиг святого защитника Руси актуален и сегодня: “Мы должны защищать свою веру , свою Победу перед лицом тех сил, которые стремятся переписать нашу историю, в том числе нашу Победу в Великой Отечественной войне”.

Владимир Андрейченко выразил надежду на то, что “в скором будущем при звоне колоколов храма, который будет построен , мы сможем молиться за наших людей, за мир и согласие в обществе”.

Памятник Сергия Радонежского в Минске увековечивает также память двух князей-героев Куликовской битвы: святого благоверного Димитрия Донского и выходца из белорусских земель полоцкого князя Андрея Ольгердовича, барельефы которых изображены на постаменте.

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