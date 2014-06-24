В Бердянске детей из района боевых действий размещают в оздоровительных лагерях

«Чужих детей не бывает» – под таким девизом Синодальный отдел по делам молодежи УПЦ совместно с Бердянской епархией и волонтерами «Молодость не равнодушна – Бердянск» проводит акцию по расселению детей из районов боевых действий и обеспечению их всем необходимым.

С момента начала вооруженного конфликта Председатель Синодального отдела по делам молодежи епископ Обуховский Иона обратился к управляющему Бердянской епархией епископу Ефрему с просьбой помочь найти места для расселения детей, обеспечить их одеждой, обувью, средствами гигиены.

Бердянская епархия нашла места для размещения в детских оздоровительных лагерях Бердянска и Приморска тех, кто остался без крыши над головой. Волонтеры «Молодость не равнодушна – Бердянск» собрали вещи, епархия приобрела средства гигиены и обувь.

Детям из районов болевых действий нужна также духовная помощь и простое человеческое общение. Священники епархии и психологи-волонтеры посещают детей и стараются им помочь, чем могут.

В детский оздоровительный лагерь «Красная гвоздика» приехали священники Бердянской епархии протоиереи Евгений Клименко и Сергий Илющенко. Они привезли детям обувь, собранные вещи, предметы гигиены. После беседы, батюшки предложили детям в подарок нательные крестики, которые ребята приняли с большой радостью и благодарностью.

Бердянская епархия УПЦ