Состояние Митрополита Владимира стабильно тяжелое

Руководитель информационно-просветительского отдела Украинской Православной Церкви протоиерей Георгий Коваленко рассказал о состоянии здоровья Блаженнейшего митрополита Владимира.

Накануне у митрополита Киевского и всея Украины Владимира открылось внутреннее кровотечение.

На своей странице в социальной сети Facebook протоиерей Георгий Коваленко написал:

«Состояние здоровья Блаженнейшего Митрополита Владимира стабильно тяжелое с середины декабря 2013 года. Он то в больнице, то в своей резиденции в монастыре в Феофании.

К сожалению, его состояние таково, что не позволяет совершать богослужения самостоятельно, но Блаженнейший регулярно причащается.

Вчера вечером по просьбе ответственного за лечение нашего Предстоятеля семь киевских священников совершили над Блаженнейшим Таинство соборования.

Одновременно с церковной молитвой проходил консилиум врачей. То, что происходило это в воскресенье вечером, уже является свидетельством, что есть реальные проблемы и угрозы, но такие проблемы и угрозы возникают периодически в течение длительного времени и всегда молитвой Церкви и профессионализмом врачей решаются.

Во время молитвы Блаженнейший не открывал глаз, но на возглас «Мир всем» поднимал руку для благословения, а во время чтения молитвы пытался перекреститься. Нас это радовало и умиляло, потому что он — наш духовный отец.

А на фоне последних событий и информационных вбросов вокруг Церкви, авторитетно и официально заявляем, что Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Владимир является Предстоятелем нашей Украинской Православной Церкви до последней минуты своей жизни.

И это не только требования нашего Устава, но и глубокое убеждение епископата, духовенства и верующих, которые ежедневно молятся за своего Предстоятеля.

А для решения всех вопросов жизнедеятельности Церкви выбранный Местоблюститель, Священный Синод, епископат, духовенство, наместники и настоятельницы монастырей, приходское собрание и все, все, все — каждый на своем месте, со своим послушанием и своей ответственностью.

Единство УПЦ — это наследство Блаженнейшего Митрополита Владимира и мы этот дар сохраним и приумножим восстановлением единства Украинского Православия!

P.S. А сегодня Блаженнейший уже принимал архиереев во главе с Местоблюстителем, с которыми он уже разговаривал и поздравил владыку Онуфрия с наступающим днем ​​ангела».

"Правмир"