Архимандрит Виктор (Бедь) сказал, что он клирик Элладской Церкви, поэтому и дальше будет возглавлять Ужгородскую богословскую академию

23 июня в Ужгородской украинской богословской академии имени святых Кирилла и Мефодия Карпатского университета под председательством ректора, профессора архимандрита Виктора (Бедь) прошло заседание научно-педагогического совета академии.

Как сообщает пресс-служба УУБА - КаУ, на заседании отец ректор доложил научно-педагогическом совете академии о решении Священного Синода УПЦ от 19 июня 2014 года (журнал №25) относительно кадровых ротаций, и отметил, что данное решение не влияет на дальнейшую богословско-образовательную, научную и структурную деятельность Ужгородской украинской богословской академии имени святых Кирилла и Мефодия, которая является составной частью (подразделением) единого, неразделимого духовно-учебно-научного комплекса «Ужгородская украинская богословская академия имени святых Кирилла и Мефодия - Карпатский университет имени Августина Волошина» создан по благословению Блаженнейшего Владимира, Митрополита Киевского и всея Украины, Предстоятеля Украинской Православной Церкви и признан Министерством образования и науки Украины в области подготовки специалистов с высшим духовно-богословским образованием.

Пресс-служба УУБА - КаУ сообщает, что Ужгородская украинская богословская академия имени святых Кирилла и Мефодия и в дальнейшем будет функционировать и развиваться как высшее духовно-богословское учебное и научное заведение в структуре Карпатского университета (первоначальное название - Украинская богословская академия имени святых Кирилла и Мефодия) по европейским стандартам в области высшего богословского (теологического) образования.

По вопросу об освобождении архимандрита Виктора (Бедь) с должности Уполномоченного Украинской Православной Церкви по вопросам высшего образования и науки, отмечается, что на данную должность ректор УУБА-КаУ был назначен распоряжением Блаженнейшего Владимира, Митрополита Киевского и всея Украины, Предстоятелем Украинской Православной Церкви от 10 июня 2011 года № 687 (а не решением Священного Синода УПЦ).

"На сегодня Блаженнейший Митрополит Владимир, по состоянию здоровья, отошел от управления делами Украинской Православной Церкви, поэтому по объективным причинам прекращено и дальнейшее выполнение архимандритом Виктором (Бедь) тех поручений, которые на него были возложены лично Предстоятелем УПЦ, а не Священным Синодом.

Заявление о зачислении в клира Мукачевской епархии УПЦ архимандрит Виктор (Бедь) не подавал и не просил Священный Синод УПЦ о таком переводе, как не просил и Високопресвященнейшого Феодора, архиепископа Мукачевского и Ужгородского о своем зачислении к клиру возглавляемой им епархии, поскольку после принятия монашеского пострига и возведения в сан архимандрита Святейшим Анфимом, митрополитом Фессалоникийским в г. Салоники (Греция) 20 марта 2010 года, по благословению Блаженнейшего Владимира и Его Отпускной грамоты, архимандрит Виктор (Бедь) является клириком Элладской Православной Церкви на кафедре которая находится в двойном подчинении Всесвятейшого Патриарха Константинопольского.

О подготовке указанных выше решений Священного Синода УПЦ (журнал № 25 от 19.06.2014 г.) архимандрит Виктор (Бедь) не был уведомлен, проекты данных решений были подготовлены и приняты без каких-либо предварительных консультаций и согласований.

Поэтому несмотря на то, что учредителем и ректором Карпатского университета (первоначальное название - Украинская богословская академия имени святых Кирилла и Мефодия), в составе которого и действует как структурное подразделение Ужгородская украинская богословская академия имени святых Кирилла и Мефодия, является архимандрит Виктор (Бедь Виктор Васильевич), то он и в дальнейшем остается руководителем как академии, так и университета. А Ужгородская украинская богословская академия имени святых Кирилла и Мефодия Карпатского университета продолжает свою богословско-образовательную и научную деятельность как высшее духовно-богословское учебное заведение III-IV уровня аккредитации", - сообщает пресс-служба.