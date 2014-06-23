Патриарх Кирилл: Церковь берет на себя особую ответственность идти против течения

22 июня, по окончании Литургии в Софийско-Успенском соборе Тобольского кремля, состоялся торжественный прием по случаю визита Предстоятеля Русской Православной Церкви в Тобольскую митрополию. В заключение приема к собравшимся обратился Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Поделившись своими впечатлениями от пребывания на Тобольской земле, Патриарх напомнил о «беспрецедентном в истории земной цивилизации подвиге» русских землепроходцев, освоивших бескрайние просторы Сибири и Дальнего Востока. Предстоятель подчеркнул, что людьми, прошедшими тысячи километров через топи, болота и леса, двигала не жажда наживы или славы, а та духовная сила, которая воспитывается Церковью «в каждом храме и в каждом монастыре».

«Религиозная жизнь, — продолжил свою мысль Патриарх Кирилл, — это в первую очередь работа, тяжелая работа над самим собой. И эти люди прошли через подобную духовную школу. Они были героями духа. Внутренняя пружина, сформированная этой духовной работой, распрямлялась и выталкивала как катапульта. Как ракета, преодолевающая земное тяготение, вырывается в космос, так и наши предки шли вперед. Они были способны отдавать самих себя. Эту способность формирует религиозное чувство, в то время как современная цивилизация навязывает совершенно иной образ жизни: не отдавать, а брать».

«Церковь сегодня берет на себя особую ответственность идти против течения. Каждый священник сегодня несет огромную ответственность не только за своих прихожан, но через них и за судьбу Отчизны — он на передней линии борьбы за величие и достоинство нашей Родины. Мы обязаны сохранить духовный и культурный суверенитет нашего Отечества, потому что без него суверенитет географический и политический ничего не значит. Именно поэтому так важно сопрягать веру с собственной жизнью, сохранять способность быть героями», — подчеркнул Предстоятель Русской Православной Церкви.

«Героизм должен сопровождать нас каждый день, — убежден Святейший Патриарх Кирилл. — Мы должны в чем-то ограничивать себя ради других — ради жены или мужа, детей, родителей, ради друзей, ради тех, с кем мы общаемся. Без этого героизма нет подлинной человеческой жизни, а есть только борьба за выживание на биологическом уровне. Способность к самопожертвованию — это и есть героизм, этому и учит Церковь».

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси