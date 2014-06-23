В Севастополе открывается выставка, посвященная Соловецкому монастырю

4 июля во Владимирском соборе Севастополя откроется выставка «Соловки: Голгофа и Воскресение. Наследие Соловков в прошлом, настоящем и будущем России».

Организаторы выставки — Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник, Соловецкий Спасо-Преображенский ставропигиальный монастырь, Симферопольская епархия.

Выставка создана в 2010 году по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Соловецким монастырем в сотрудничестве с Соловецким музеем-заповедником с целью ознакомления жителей России с духовным и историческим наследием Соловецкого монастыря. Экспозиция была представлена в Москве, Санкт-Петербурге, Архангельске, на Соловках, в Нижнем Новгороде, Сарове, Петрозаводске, в Пушкинских Горах, постоянно обогащаясь новыми материалами.

В составе экспозиции — иконы, картины, копии документов, видео-презентации, фотографии, подлинные предметы периода Соловецкого лагеря особого назначения. Экскурсии по выставке будут проводить экскурсоводы Севастопольского благочиния Симферопольской епархии.

В рамках духовно-просветительской программы в Севастополь будут принесены святыни Соловецкой обители — каменный крест первоначальника монашеской жизни на Соловках преподобного Савватия (†1535) и чтимая икона с частицами мощей преподобных Зосимы, Савватия и Германа и святителя Филиппа, митрополита Московского.

Также пройдет концерт духовной и классической музыки «Соловки: златая цепь времен». Концерт поставлен в жанре литературно-музыкальной композиции, объединившей стихи и отрывки прозаических сочинений, посвященные Соловкам, фрагменты житий святых и воспоминания узников Соловецкого лагеря особого назначения, духовные песнопения, шедевры мировой оперной и симфонической музыки. Музыкальное действие сопровождает видеоряд. Участники концерта: братский хор Соловецкого монастыря, народный артист России Евгений Стеблов, народный артист России Михаил Кит (бас), солистки Академии Мариинского театра Инна и Алла Платоновы (сопрано), протодиакон Николай Платонов (бас), Архангельский государственный камерный оркестр.

Работа выставки продлится до 30 сентября.

Сайт Соловецкого монастыря