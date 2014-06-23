Патриарх Кирилл совершил молитву о мире в Украине

По окончании Божественной литургии, которую Предстоятель Русской Церкви возглавил в Софийско-Успенском соборе Тобольского кремля, была совершена молитва о мире и преодолении междоусобной брани в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси.

Перед чтением молитвы Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к верующим:

«Я предлагаю всем нам сейчас вместе помолиться об Украине, где проливается кровь братьев наших, где продолжается страшная междоусобная брань, последствия которой могут отразиться на столь важных для России и Украины отношениях между странами и народами. Мы каждый день являемся свидетелями страшных сообщений о смерти ни в чем не повинных людей, в том числе детей, женщин. На улицах городов лежат обезображенные трупы, которые уже не убирают. Это наш народ, все они — члены нашей Церкви, это наши братья и сестры.

Мы знаем, что жертвы есть с обеих сторон. Я имел разговор с одним священнослужителем родом с Украины, ближайшие родственники которого призываются к тому, чтобы воевать на юге и востоке страны. Это значит, что одни православные верующие по злой воле будут стрелять в других православных.

Мы понимаем, что не только усилиями дипломатов и политиков разрешаются подобного рода кризисы, имеющие историческое значение. Они никогда не разрешаются без Божиего участия. Господь предоставляет нам свободу действий. Но когда мы искренне молимся Ему, когда просим Его войти в нашу жизнь, быть рядом с нами, разрешить конфликтные ситуации, тогда в ответ на нашу молитву — только в ответ на нашу молитву — Он и входит в обстоятельства нашей жизни. И хотя для некоторых людей, далеких от Бога и Церкви, призывы молиться звучат, по меньшей мере, странно, для нас это самый главный призыв, для нас это самое главное действо: просить Господа умиротворить людей, прекратить междоусобную брань, дать возможность каждому жить и трудиться свободно, сохраняя свою веру, свои идеалы, свои ценности.

Несколько дней назад, обращаясь ко всей Церкви со словом об Украине, я призвал молиться о мире за каждой Божественной литургией и благословил к употреблению особую молитву. Словами этой молитвы, которую я сейчас прочту, давайте помолимся Господу о прекращении междоусобной брани, о мире на Украине, о мире на пространствах исторической Руси».

Затем Патриарх прочитал молитву:

«Господи Иисусе Христе Боже наш, призри милостивным Твоим оком на скорбь и многоболезненный вопль чад Твоих в земле украинстей сущих. Избави люди Твоя от междоусобныя брани, утоли кровопролития, отврати належащия беды. Лишенныя крова введи в домы, алчущия напитай, плачущия утеши, разделенныя совокупи. Не остави стадо Свое, от сродник своих во озлоблении сущих, умалитися, но скорое примирение яко щедр даруй. Ожесточенных сердца умягчи и к Твоему познанию обрати. Мир Церкви Твоей и верным чадам ея подаждь, да единем сердцем и едиными усты прославим Тя, Господа и Спасителя нашего, во веки веков. Аминь».

17 июня Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с обращением к Полноте Русской Православной Церкви, в котором благословил во всех храмах совершать особую молитву о мире и преодолении междоусобной брани на Украине.

Правмир