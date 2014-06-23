Новоспасский монастырь собрал более миллиона рублей жителям юго-востока Украины

Более одного миллиона трехсот тысяч рублей собрали за две недели работы пункта сбора помощи жителям юго-востока Украины в Новоспасском ставропигиальном мужском монастыре (Москва).

Акция началась 7 июня и проходила по благословению наместника обители, епископа Воскресенского Саввы, — сообщает пресс-служба монастыря.

Новоспасский монастырь не впервые собирает гуманитарную помощь. Первый сбор был весной 2012 года народу Сирии.

Теперь диаспора сирийнцев в Москве принимает участие в сборе помощи жителям Украины. Акция осуществляется совместно. Ее инициатором и координатором выступает Императорское Православное Палестинское общество.

Ныне в монастырском синодике записано около 600 имен – это люди, которые пожертвовали денежные средства. В Новоспасском монастыре помолятся о здравии жертвователей и их сродников. Собранная гуманитарная помощь составляет более семи тонн.

Предположительно транспортировка груза с гуманитарной помощью будет осуществлена в эту среду. В настоящий момент волонтеры помогают сортировать и паковать вещи.

Правмир