В Киево-Печерской лавре 25 июня отпразднуют 26 лет со дня возрождения обители и тезоименитство Местоблюстителя
14:30, 23 июня 2014Православие
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В Киево-Печерской лавре 25 июня отпразднуют 26 лет со дня возрождения обители и тезоименитство Местоблюстителя Киевской митрополичьей кафедры митрополита Черновицкого и Буковинского Онуфрия.
На предстоящей седмице, Церковь вспоминает память преподобного Онуфрия Великого, сообщает сайт лавры.
25 июня, в среду, Божественная литургия будет совершена в трех лаврских храмах:
05.30 – в Ближних пещерах;
06.30 – в Аннозачатьевской церкви (по окончании – благодарственный молебен);
09.30 – в Успенском соборе.
Его Высокопреосвященство возглавит торжественную Божественную литургию в Успенском соборе. За богослужением верующие могут молитвенно пожелать тезоименитому Владыке здравия на многие года.
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