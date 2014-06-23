В Киево-Печерской лавре 25 июня отпразднуют 26 лет со дня возрождения обители и тезоименитство Местоблюстителя Киевской митрополичьей кафедры митрополита Черновицкого и Буковинского Онуфрия.

На предстоящей седмице, Церковь вспоминает память преподобного Онуфрия Великого, сообщает сайт лавры.

25 июня, в среду, Божественная литургия будет совершена в трех лаврских храмах:

05.30 – в Ближних пещерах;

06.30 – в Аннозачатьевской церкви (по окончании – благодарственный молебен);

09.30 – в Успенском соборе.

Его Высокопреосвященство возглавит торжественную Божественную литургию в Успенском соборе. За богослужением верующие могут молитвенно пожелать тезоименитому Владыке здравия на многие года.