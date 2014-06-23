99-летний афонский старец Иеремия призвал усилить молитвы о мире в Украине

Вечером, 22 июня в Русском на Афоне Свято-Пантелеимоновом монастыре духовенством и братией обители был отслужен соборный акафист покрову Божией Матери перед одной из главных монастырских святынь – чудотворной Иерусалимской иконой Пресвятой Богородицы, сообщает сайт "Русский Афон".

Святогорские старцы и отцы соборно молили Пречистую Богородицу приклонить милость к земле украинской, ниспослать свою помощь и покров, и защитить Украину от постигшей ее беды: единокровной, братоубийственной розни.

Акафистное пение возглавил прибывший накануне на Святую Гору митрополит Тернопольский и Кременецкий Сергий (Генсицкий). Игумен Афонского Свято-Пантелеимонова монастыря, 99-летний старец схиархимандрит Иеремия (Алехин), сам являющийся уроженцем Луганской области, призвал братию усилить молитвы за Украину. Этот призыв он адресовал и ко всем верующим в Бога.

Как отметил отец Иеремия, «только молитва может умягчить сердца, угасить брань, отвести беду и разрешить проблему, не имеющую никакого выхода человеческими средствами».

«Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими» (Мф. 5:9).