Управляющий делами УПЦ освятил храм в честь Казанской иконы Божией Матери

Управляющий делами Украинской Православной Церкви, ректор Киевской духовной академии и семинарии митрополит Бориспольский и Броварской Антоний 22 июня освятил храм в честь Казанской иконы Божией Матери в селе Сухолучье, под Киевом.

По окончании Литургии владыка ректор обратился к верующим с архипастырским словом, поздравил всех с праздником и освящением храма.

После этого митрополит Антоний, по благословению местоблюстителя Киевской митрополичьей кафедры митрополита Черновицкого и Буковинского Онуфрия, наградил орденами Православной Церкви настоятеля и прихожан храма, которые брали активное участие в приходской жизни.

КДАиС