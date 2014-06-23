Управляющий делами УПЦ освятил храм в честь Казанской иконы Божией Матери

14:18, 23 июня 2014
Православие
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Управляющий делами Украинской Православной Церкви, ректор Киевской духовной академии и семинарии митрополит Бориспольский и Броварской Антоний 22 июня освятил храм в честь Казанской иконы Божией Матери в селе Сухолучье, под Киевом.

По окончании Литургии владыка ректор обратился к верующим с архипастырским словом, поздравил всех с праздником и освящением храма. 

После этого митрополит Антоний, по благословению местоблюстителя Киевской митрополичьей кафедры митрополита Черновицкого и Буковинского Онуфрия, наградил орденами Православной Церкви настоятеля и прихожан храма, которые брали активное участие в приходской жизни.

КДАиС

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