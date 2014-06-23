В Запорожье архиепископ Лука не благословил верующим участвовать в военизированных отрядах «Русской православной армии»

В Запорожье архиепископ Украинской Православной Церкви Лука не благословил верующим участвовать в военизированных отрядах «Русской православной армии».

«Возлюбленные о Господе братья и сестры!

С прискорбием узнав из средств массовой информации, что на территории Запорожского края формируются военизированные подразделения так называемой «Русской Православной Армии», не могу не обратиться к нашей богоспасаемой пастве, ко всем тем, кто называет себя православными, а также, особенно, к критикам православного вероучения.

Православная Церковь за свою историю никогда не имела военизированных формирований, аблагословляла воинов только на защиту Родины, но не на убийство своих единоверцев.

Неужели стерлись из памяти человеческой слова Спасителя, которые Он сказал Своему ученику, взявшемуся за оружие, дабы защитить Учителя: «возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут; или думаешь, что Я не могу теперь умолить Отца Моего, и Он представит Мне более, нежели двенадцать легионов Ангелов?» (Мф. 26:52-53).

Господь одарил своих верных чад наисильнейшим оружием – молитвой, поэтому, долг тех, кто называет себя Воином Христовым – молиться о скорейшем ниспослании мира и благоденствия на нашу землю, ведь быть Воином Христовым – значит вести невидимую брань с грехом и страстями.

«Возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого; и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие» (Еф.6:16-17) – говорит нам апостол Павел в своем послании. Святой апостол призывает бороться «не против крови и плоти», но против зла, а зло, в истинном понимании, ничто иное, как грех. Против своего греха должен бороться Воин Христов, но не против ближнего, с которым «едиными усты и единым сердцем» должен прославлять Бога, и соединяться со Христом в Евхаристическом общении.

В связи с вышесказанным, официально обращаюсь ко всем верным чадам нашей богоспасаемой епархии, что участие в подобных формированиях не благословляется.

Любовью, побеждайте, но не оружием!

С любовью о Господе, призываю на Вас Божие благословение

АРХИЕПИСКОП ЗАПОРОЖСКИЙ И МЕЛИТОПОЛЬСКИЙ

19 июня 2014 года

град Запорожье»