Решением Синода УПЦ скит преп. Силуан Афонского переподчинен Киевскому подворью Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне

В Киево-Печерской лавре 19 июня прошло заседание Священного Синода Украинской Православной Церкви.

Отдельным постановлением Священного Синода было принято решение о реорганизации мужского скита в честь преподобного Силуана Афонского, расположенного в селе Загребля Малинского района Житомирской области (Журнал № 11).

По данному вопросу с докладом выступил Местоблюститель Киевской митрополичьей кафедры УПЦ митрополит Черновицкий и Буковинский Онуфрий, который предложил реорганизовать данный скит, подчинявшийся до этого ставропигиальному женскому монастырю в честь Афонской иконы Божией Матери (пгт. Чоповичи Малинского района Житомирской области), и присоединить его к Подворью Афонского Свято-Пантелеимонова монастыря в Киеве.

По рассмотрении данного вопроса Священный Синод УПЦ постановил: мужской скит в честь преп. Силуана Афонского (с. Загребля Житомирской области) вывести из подчинения ставропигиального женского монастыря в честь Афонской иконы Божией Матери (пгт. Чоповичи Житомирской области) и присоединить к Киевскому подворью Афонского Свято-Пантелеимонова монастыря (Журнал № 11).

Как сообщает сайт "Русский Афон", мужской скит в честь преп. Силуана Афонского расположен в живописной местности среди густого леса между селом Загребля и пгт. Чоповичи Малинского района Житомирской области, неподалеку от ж/д станции "Чоповичи". Основан по благословению Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне прихожанами киевкого храма Святителя Михаила (ныне Киевское подворье указанной Афонской обители) на месте почитаемого местными жителями целебного источника.

Согласно местному преданию, расположенный на территории скита чудодейственный источник с чистейшей водой (предварительная экспертиза зафиксировала, что по чистоте воды он занимает третье место в Украине) забил в том месте, где в XIV веке стояла православная церковь, которая перед набегом татар ушла под землю вместе с прихожанами. До сих пор местные жители рассказывают, будто по большим церковным праздникам, проходя мимо возвышения, под которым расположен чудодейственный источник, слышны колокольный звон и церковное пение... К данному святому месту издавна стекаются паломники и богомольцы, зафиксировано множество свидетельств об исцелении от его чудодейственных вод от тяжких болезней.

В 2011-м году рядом с источником по благословению настоятеля киевского храма Святителя Михаила протоиерея Романа Барановского была построена небольшая деревянная церковь в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница». А позже, по благословению отцов Афонского Свято-Пантелеимонова монастыря началось строительство мужского скита в честь преп. Силуана Афонского.

В настоящее время на территории скита действует деревянный храм, где регулярно совершаются богослужения. В обители подвизается 12 человек братии (в основном прихожане Киевского Афонского подворья). Ведется строительство большого каменного храма в честь преп. Силуана Афонского (камни для его строительства свозились с намоленных святых мест – Святой Горы Афон, Киево-Печерской Лавры, а также уцелевшие руины от стен киевского храма Святителя Михаила), а также в при въезде в скит, над источником, – деревянного храма в честь св. великомученика и целителя Пантелеимона. Также фактически закончено строительство двухэтажного большого корпуса, где будут располагаться трапезная, кельи для братии и паломников, а также библиотека.

Строительство в основном ведётся собственными силами братии. Только в отдельных случаях привлекаются профессионалы-каменщики, да и они трудятся не за зарплату, а во Славу Божию.

Братия обители поддерживают тесные отношения с Афонским Свято-Пантелеимоновым монастырем, от которого постоянно получают духовную помощь в виде молитвы, благословения и наставлений, совершают частые паломничества на Святую Гору.

Устав в скиту афонский, постоянно читается братией Псалтырь. Также в скиту хранятся частицы мощей преп. Силуана Афонского и других святых, привезенные со Святой Горы Афон. Среди святынь обители – старинный список чудотворной иконы Божией Матери «Скоропослушница», икона святителя Николая Чудотворца, освященная на его святых мощах в г. Бари (Италия), и другие.

К чудодейственному и целебному источнику в расположенную вдали от мирской суеты лесную обитель постоянно приезжают паломники из разных уголков Украины и России, многие из которых остаются здесь на послушание. От источника образуется небольшое озерцо в виде "купели", в которой постоянная температура воды составляет 5 градусов. Здесь совершаются молебны с окунанием в воду. По многочисленным свидетельствам очевидцев, от окунания в этой целебной воде происходят исцеления от многих болезней, «тело обретает необыкновенную бодрость и мысли светлеют».

По словам настоятеля Афонского подворья Свято-Пантелеимонова монастыря в Киеве иером. Алексия (Корсака), «приходят в скит в основном те, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Господь призывает сюда людей в основном через трудности, проблемы и скорби. К сожалению, мало кто ходит в храм, обращается к Господу в радостные моменты жизни. И для нас важно, что в этом скиту люди спасаются, объединяют свои усилия ради искренней и горячей молитвы, ради обретения тишины сердца, которая достигается в уединении».