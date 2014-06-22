В день всех Афонских святых святогорские отцы молились о мире в Украине

В Русском на Афоне Свято-Пантелеимоновом монастыре 22 июня отметили праздник всех Преподобных и богоносных Отцов, на Святой Горе Афонской просиявших. Как сообщает сайт "Русский Афон", ранняя Литургия была совершена в одноименном монастырском храме в честь всех Афонских святых, а поздняя Литургия – в Свято-Покровском храме обители.

Праздничное богослужение возглавили приехавшие на торжества митрополит Тернопольский и Кременецкий Сергий (Генсицкий), епископ Бородянский Варсонофий (Столяр) – викарий Киевской Митрополии, председатель административно-хозяйственного управления УПЦ, епископ Серафим (Зализницкий) – бывший Белоцерковский и Богуславский, настоятель Введенской церкви у Салтыкова моста (Лефортово) в Москве. Преосвященным владыкам сослужили 99-летний игумен Афонского Свято-Пантелеимонова монастыря схиархимандрит Иеремия (Алехин) и духовенство обители. На богослужении присутствовали многочисленные паломники из России, Украины, Греции и других стран.

В этот день святогорские отцы и прибывшие на Афон архиереи и паломники вознесли особые молитвы о прекращении кровопролития и наступлении мира на многострадальной украинской земле, о примирении и покаянии всех враждующих сторон.

Торжественные богослужения в этот день прошли и во всех других монастырях, скитах и келлиях Святой Горы.

Службу Собору всех Афонских святых составил в XIX веке прп. Никодим Святогорец. С тех пор праздник является всеафонским панигером. Хотя сам тропарь праздника существовал задолго до прп. Никодима и день всех святогорских отцов праздновался задолго до XIX века.

Собор Святых Отцов Афонских насчитывает до 450 подвижников, в то время как существует несколько тысяч безвестных и скрытых святых подвижников, которые своими подвигами освятили землю Афона, что и послужило причиной наименования его Святой Горой.