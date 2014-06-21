Патриарх Кирилл: Наша забота о подрастающем поколении должна быть приоритетной

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает, что забота о подрастающем поколении должна быть приоритетной для Церкви. Об этом он сказал 21 июня во время визита в Тюмень, сообщает пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси.

"Я вижу в храме много детей и молодежи. Глубоко убежден в том, что наша забота о подрастающем поколении должна быть приоритетной, потому что именно молодому поколению надлежит взять из наших рук эстафету и понести ее дальше пока по неведомым историческим путям", - отметил Патриарх.

"И мы знаем: всякий раз, когда наши благочестивые предки приходили на место, где считали необходимым заложить крепость, а затем и город, всё начиналось с возведения храма. Потому что там, где православный храм, там вера нашего народа, там его духовная сила", - напомнил Святейший.

"Заботу о подрастающем поколении необходимо сопровождать совершенно конкретными действиями, направленными на его воспитание. Но и люди среднего возраста, пожилые люди, оторванные историческими обстоятельствами от веры, сегодня нуждаются в том, чтобы Церковь оказывала им поддержку в укреплении их веры, в укреплении их национального самосознания", - считает иерарх.

"Поэтому особая ответственность лежит сегодня на Церкви, и когда мы формулируем основные задачи, которые стоят перед Русской Православной Церковью, то приоритетом остается просвещение людей", - заключил Патриарх Кирилл.