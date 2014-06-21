В Лондоне отпраздновали 100-летие со дня рождения митрополита Антония Сурожского

С 20 по 22 июня в графстве Хартфордшир недалеко от Лондона проходит выездная епархиальная конференция, посвященная 100-летию со дня рождения митрополита Антония Сурожского.

19 июня - в день памяти митрополита - в Успенском кафедральном соборе в Лондоне была совершена Божественная литургия, которую возглавили архиепископ Сурожский Елисей иархиепископ Керченский Анатолий, викарий Сурожской епархии, в сослужении духовенства собора и при большом стечении верующих.

По окончании Литургии была совершена панихида по митрополиту Антонию на могиле митрополита на Бромптонском кладбище.

По материалам Патриархия.ru