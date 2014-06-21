В Лондоне отпраздновали 100-летие со дня рождения митрополита Антония Сурожского
16:47, 21 июня 2014Православие
0
С 20 по 22 июня в графстве Хартфордшир недалеко от Лондона проходит выездная епархиальная конференция, посвященная 100-летию со дня рождения митрополита Антония Сурожского.
19 июня - в день памяти митрополита - в Успенском кафедральном соборе в Лондоне была совершена Божественная литургия, которую возглавили архиепископ Сурожский Елисей иархиепископ Керченский Анатолий, викарий Сурожской епархии, в сослужении духовенства собора и при большом стечении верующих.
По окончании Литургии была совершена панихида по митрополиту Антонию на могиле митрополита на Бромптонском кладбище.
По материалам Патриархия.ru
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter