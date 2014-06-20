Немецкий дипломат заверил УПЦ в том, что его страна будет прилагать усилия ради мира в Украине

Чрезвычайный и полномочный посол Германской Федеративной Республики в Украине Кристоф Вайл заверяет Украинскую Православную Церковь в том, что его страна будет прилагать максимальные усилия, в меру своей компетенции, для стабилизации ситуации в Украине, "поскольку мир в Украине является залогом мира на всем европейском континенте".

Как сообщили "УНИАН-Религии" в митрополии, об этом немецкий дипломат сказал сегодня на встрече с управляющим делами Украинской Православной Церкви митрополитом Антонием (Паканичем), которая состоялась в Киево-Печерской лавре.

Немецкого дипломата сопровождал руководитель Отдела культуры, образования и меньшинств Д.Лехельт. Во встрече также принял участие секретарь Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич.

Во время встречи собеседники обсудили кризисную ситуацию в Украине и шаги Украинской Православной Церкви, направленные на укрепление единства украинского народа.

Митрополит Антоний рассказал гостю об основных результатах последнего заседания Священного Синода Украинской Православной Церкви. В частности, владыка выразил благодарность украинской власти за то, что в это сложное время государство не поддается на провокации и не поддерживает желание отдельных сил разжечь костер межконфессиональных конфликтов.

“Церковь возлагает большие надежды на избранного Президента Петра Порошенко в деле стабилизации ситуации - как на Востоке Украины, так и в украинском обществе в целом”, - подытожил управляющий делами УПЦ.

В завершение встречи стороны обменялись подарками.