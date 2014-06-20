В Церкви напомнили, что в православной традиции закон всегда был на втором месте, на первом месте - «благодать»

Председатель Синодального информационного отдела Владимир Легойда на IV Петербургском Международном Юридическом Форуме отметил, что в православной традиции закону всегда отводилось отчасти второстепенное значение, а на первом месте стояла «благодать». Об этом сообщает Синодальный информационный отдел Московского Патриархата.

В частности, Владимир Легойда отметил, что в допетровское время на Руси священные тексты воспринимались как нормы прямого действия для повседневного руководства.

«В этом не было пренебрежения к закону или противопоставления «благодати» закону, хотя тем самым и подчеркивалась некоторая вторичность закона по отношению к «благодати»», — сказал председатель СИНФО.

«Если немца, русского и американца спросить «по закону тебя судить или по совести?», то немец ответит «по закону», русский «по совести», а американец вообще не поймет вопроса», — отметил Легойда.

Также Владимир Легойда сказал, что в этой «вторичности» закона можно усмотреть истоки правового нигилизма.

«Некоторые связывают правовой нигилизм с ней напрямую, но это неверно, хотя косвенная связь и присутствует. При этом вторичность закона уравновешивается пониманием благодати как идеала», — заявил представитель Церкви.

«Отнюдь не религия стала источником возникновения правового нигилизма, а, наоборот, отрыв права от религиозных норм», — считает Легойда.

В заключение Легойда подчеркнул, что Церковь может помочь в повышении правовой культуры, в преодолении правового нигилизма и обратил внимание участников Форума на принятые Русской Православной Церковью документы, которые выражают ее отношение к теории и практике прав человека, приведя в пример утвержденные в 2008 году «Основы учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах человека».