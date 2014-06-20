СИНФО МП прокомментировали конфликт в селе Перевальном Симферопольского района (Крым)

Синодальный информационный отдел Московского Патриархата опубликовал свой комментарий в связи с попытками тенденциозной интерпретации конфликта в селе Перевальном Симферопольского района (Крым).

"В начале июня стало известно, что жители села Перевального Симферопольского района (Крым), а также присоединившиеся к ним представители местных казачьих формирований воспрепятствовали настоятелю общины, находящейся вне канонического общения с Православными Поместными Церквами «Украинской православной церкви Киевского патриархата» в доступе в храмовое помещение, занимаемое данной общиной, а затем при свидетелях передали ее руководителю находившееся там имущество и потребовали прекращения деятельности прихода «Киевского патриархата» в здании, расположенном на территории войсковой части.

Министерство иностранных дел Украины в своем заявлении охарактеризовало случившееся как «масштабные гонения и физическое насилие над духовенством и верующими Крымской епархии Украинской православной церкви Киевского патриархата». Более того, МИД Украины усмотрело в данном инциденте «реальную угрозу для жизни и безопасности священнослужителей Крымской епархии, членов их семей, а также прихожан».

В связи с продолжающимися попытками полностью или частично возложить ответственность за данное происшествие на Московский Патриархат, Синодальный информационный отдел заявляет, что подобные обвинения не имеют под собой никаких оснований. Со стороны Русской Православной Церкви не было и не могло быть каких-либо призывов к насилию на почве межконфессиональных разделений. Духовенство канонической Церкви и ее представители никоим образом не участвовали в означенном конфликте.

Напоминаем, что в связи с инцидентом пресс-служба Симферопольской епархии выступила с официальным заявлением, в котором отметила, что епархия не имеет никакого отношения к данным действиям, инициированным жителями Перевального; епархия также призывала всю православную паству Крыма к миру, согласию и взаимопониманию.

Ранее, в марте, Симферопольская епархия сообщала о поступлении коллективного обращения общественности села Перевального с жалобой на действия настоятеля упомянутого храма, который, по словам местных жителей, «неоднократно публично выступал с националистическими и экстремистскими лозунгами, а также с призывами к военнослужащим о применении оружия и братоубийстве». Однако епархиальное руководство приняло решение не реагировать на данное обращение, преследуя цель сохранения межконфессионального мира.

Комментируя июньские события в Перевальном, управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский и Броварский Антоний в заявлении от лица Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций выразил обеспокоенность попытками разжечь в Крыму «межконфессиональную вражду, втянуть церкви и религиозные организации, духовенство в непосредственное силовое противостояние», а также осудил «любые попытки решать межконфессиональные и межрелигиозные конфликты с применением насилия и отрицанием права на свободное исповедание своей веры».

Русская Православная Церковь последовательно осуждает любые попытки решить межконфессиональные споры насильственным путем. Даже в те годы, когда захваты храмов Украинской Православной Церкви носили массовый характер, Церковь никогда не призывала своих верующих к ответному насилию.

Следует отметить, что в Российской Федерации по состоянию на начало 2014 года, согласно данным государственного реестра, беспрепятственно осуществляют свою деятельность 10 религиозных организаций «Киевского патриархата», расположенных в различных областях России.

Церковь скорбит о своих чадах, пребывающих вне евхаристического общения с нею. Она надеется на их покаяние, с любовью и терпением ожидает их возвращения к полноте церковной жизни добровольно и без принуждения, призывая руководствоваться именно таким подходом своих священнослужителей и мирян".