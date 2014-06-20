В Москве открылись Дни Сергия Радонежского

В Москве 19 июня состоялось открытие Дней преподобного Сергия Радонежского «Великий духовный путь».

Открытие Дней Сергия Радонежского проходило в зале церковных соборов храма Христа Спасителя, — мероприятие приурочено к празднованию 700-летия со дня рождения русского святого XIV века.

Дни Сергия Радонежского будут широко отмечаться не только в Москве, но и по всей России. 20 июня в Свято-Троицкой Сергиевой лавре (г. Сергив Посад) Праздничный мужской хор Московского Свято-Данилова монастыря начнет молебное пение (по рукописям XVII века) у раки преподобного Сергия Радонежского.

21 июня в Кремле Ростова Великого прозвучат сочинения лауреатов II Международного конкурса композиторов духовной музыки «Роман Сладкопевец» — Вячеслава Римши («Псалтирь десятострунная» для хора и ансамбля гусляров) и Дениса Тулузакова (Гимн преподобному Сергию Радонежскому).

22 июня праздничные мероприятия пройдут в музеях и Кремле города Переславль-Залесский. Вход на все мероприятия бесплатный.

Завершит юбилейный проект симпозиум в Минкультуры РФ, в рамках которого пройдут просветительские лекции «Образ преподобного Сергия Радонежского в русском искусстве» и «Духовные сочинения в работе с детским хором», концерт древнерусских песнопений по рукописям XVII века, презентация международных фестивалей — «Академия православной музыки» и Хорового фестиваля, а также Международного конкурса композиторов «Роман Сладкопевец».

В этот же день, 23 июня, в министерстве состоятся мастер-классы Дивны Любоевич («Концертная жизнь древнего православного песнопения»), мультиинструменталиста Сергея Старостина и художественного руководителя ансамбля древнерусской духовной музыки «Сирин» (г. Москва) Андрея Котова («Русская традиционная музыкальная культура: пение и игра»).

Правмир