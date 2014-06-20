Братия Святогорской Лавры не голодает, но нуждается в помощи

Насельники Свято-Успенской Святогорской лавры опровергли появившуюся в СМИ информацию о том, что монахи вынуждены голодать, чтобы прокормить беженцев. Об этом сообщает "Правмир".

В Святогорской лавре сообщили, что, в связи с наплывом беженцев, требуется продовольственная помощь.

Пока насельникам обители оказывают помощь местные жители. Братия не голодает, но испытывает некоторые трудности с продовольствием.

Пресс-служба Донецкой епархии ранее сообщала, что Святогорская лавра приютила в своих стенах 400 беженцев — в том числе 100 детей и 50 беременных женщин.

Все неравнодушные призываются к оказании финансовой или продовольственной помощи беженцам.

Контакты и реквизиты – на официальной странице Свято-Успенской Святогорской лавры.