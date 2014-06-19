Дни Сергия Радонежского откроются концертом сербской певицы Дивны Любоевич

Дни Сергия Радонежского откроются концертом в Москве. На концерте прозвучат сербские, византийские и русские церковные песнопения в исполнении певицы Дивны Любоевич и хора "Мелоди" (Сербия), а также сочинения лауреатов II международного конкурса композиторов духовной музыки "Роман Сладкопевец".

Открытие Дней преподобного Сергия Радонежского "Великий духовный путь" состоится в четверг в Москве, в зале церковных соборов храма Христа Спасителя, — мероприятие приурочено к празднованию 700-летия со дня рождения русского святого XIV века.

На концерте прозвучат сербские, византийские и русские церковные песнопения в исполнении певицы Дивны Любоевич и хора "Мелоди" (Сербия), а также сочинения лауреатов II международного конкурса композиторов духовной музыки "Роман Сладкопевец".

"Дни преподобного Сергия Радонежского также будут проходить в Свято-Троицкой Сергиевой лавре, Ростове Великом (праздничный мужской хор московского Данилова монастыря выступит в ростовском кремле) и Переславле-Залесском", — говорится в пресс-релизе.

Завершит юбилейный проект симпозиум в Минкультуры РФ, в рамках которого пройдут просветительские лекции, концерт древнерусских песнопений по рукописям XVII века в исполнении мужского хора "Древнерусский распев", мастер-классы Дивны Любоевич и мультиинструменталиста Сергея Старостина, а также презентация международного хорового фестиваля "Академия православной музыки".

*** Сергий Радонежский — один из самых почитаемых русских святых, основатель Троицкого монастыря под Москвой (ныне Троице-Сергиева лавра). Центром праздничных мероприятий, посвященных 700-летию со дня рождения, в этом году станет Сергиев Посад, основные мероприятия запланированы на июль и октябрь. Предполагается, что на празднование в Подмосковье съедутся более 100 тысяч паломников и туристов.

Синодальный информационный отдел Московского Патриархата