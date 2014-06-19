В РПЦ считают, что выступление против визита Патриарха в Украину идет вразрез представлениями о религиозной свободе

Руководитель информационно-аналитического управления Синодального информационного отдела Московского Патриархата В.Кипшидзе назвал выступление представителя Министерства культуры Украины против возможного визита Святейшего Патриарха Кирилла в Украину "идущим вразрез не только с современными европейскими, но даже средневековыми представлениями о религиозной свободе, которая предполагает возможность свободного общения пастыря с паствой". Об этом сообщает СИНФО МП.

«Директор департамента по делам религий и национальностей министерства культуры Украины Владимир Юшкевич, выступающий против визита уважаемого во всем мире религиозного лидера в свою страну — это нонсенс», — отметил представитель Церкви.

По его словам, любой орган, ответственный за культуру, призван пользоваться каждой возможностью поиска пространства для мира и общения даже там, где есть противоречия.

«Противодействовать визитам религиозных лидеров — значит бояться слова правды, бояться своих соотечественников, которые совершенно свободны в том, участвовать в проведении подобных визитов или нет», — добавил представитель Церкви.