«Парламентская демократия – Православие: ценности и смыслы» - тема XXI Межпарламентской Ассамблеи Православия

В Государственной Думе Российской Федерации 26 июня состоится открытие XXI Межпарламентской Ассамблеи Православия (МАП), посвященной теме «Парламентская демократия – Православие: ценности и смыслы».

В ходе мероприятия состоится вручение премий победителям Международного научного конкурса МАП.

Работа форума будет проходить в течение нескольких дней. Планируется, что в рамках ассамблеи министры культуры стран-членов МАП подпишут совместную декларацию.

Начало церемонии открытия 26 июня.

*** Межпарламентская Ассамблея Православия была образована в 1993 г. в городе Халкидики (Греция). В работе МАП участвуют представители из 24 стран (Австралии, Албании, Армении, Болгарии, Греции, Грузии, Казахстана, Кипра, Латвии, Литвы, Молдавии, Палестинской автономии, Польши, Республики Беларусь, России, Румынии, Сербии, Черногории, Словакии, США, Уганды, Украины, Финляндии, Чехии, Эстонии).

Участники ассамблеи выступают за поддержание роли православной культуры как объединяющей силы в Восточной Европе, служащей мостом Европы в ее отношениях с другими культурами; способствуют контактам между парламентскими, политическими, церковными и научными деятелями или институтами как в деле развития православного культурного наследия, так и его вклада в современный международный диалог о правах человека и о мирном сосуществовании народов.

Верховным органом МАП является Генеральная Ассамблея, состоящая из парламентских делегаций всех стран-участниц. В ведении Международного секретариата МАП находится восемь комиссий: финансовая, по правам человека, по образованию, по регламенту, по социальной деятельности, по культуре, по биоэтике и по международной политике.

Служба коммуникации ОВЦС РПЦ