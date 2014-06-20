Управляющий делами УПЦ прокомментировал результаты заседания Священного Синода

19 июня в Синодальном зале резиденции Предстоятеля Украинской Православной Церкви в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре под председательством Местоблюстителя Киевской Митрополичьей кафедры митрополита Черновицкого и Буковинского Онуфрия состоялось заседание Священного Синода УПЦ.

Перед началом заседания члены Священного Синода посетили Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира.

В заседании Синода приняли участие: Местоблюститель Киевской Митрополичьей кафедры митрополит Черновицкий и Буковинский Онуфрий, митрополит Одесский и Измаильский Агафангел, Симферопольский и Крымский Лазарь, Донецкий и Мариупольский Иларион, Вышгородский и Чернобыльский Павел; архиепископы Хустский и Виноградовский Марк, Луганский и Алчевский Митрофан; митрополит Днепропетровский и Павлоградский Ириней, Белоцерковский и Богуславский Августин, архиепископ Кировоградский и Новомиргородский Иоасаф и Управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.

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ИТОГИ ЗАСЕДАНИЯ КОММЕНТИРУЕТ УПРАВЛЯЮЩИЙ ДЕЛАМИ УПЦ МИТРОПОЛИТ БОРИСПОЛЬСКИЙ И БРОВАРСКОЙ АНТОНИЙ:

«Все украинское общество переживает трагедию, которая происходит на Востоке нашей страны. И поэтому Синод начал свою работу из рапортов митрополита Донецкого и Мариупольского Илариона и архиепископа Луганского и Алчевского Митрофана о состоянии дел и в епархии, и о тех событиях, которые происходят в области.

Согласно этих рапортов были сделаны постановления и было принято обращение к Президенту Украины, в котором мы отразили боль каждого прихожанина нашей Церкви. Мы изложили те задачи, которые видим, и особенно просьбу сделать все, что возможно, от Президента, от государства, чтобы на нашу землю наконец пришел мир, братолюбие, и прекратилось кровопролитие.

Также Синод принял обращение к верующим нашей Церкви, где мы также говорим о переживаниях всей полноты нашей Церкви по поводу событий, которые происходят. Мы решили осуществить сбор средств, чтобы поддержать тех людей, которые оказались в сложной ситуации - кто-то остался без крова, кто ранен, кому-то детей нужно вывезти. Поэтому Церковь приняла такое обращение и решение о том, что отдел по благотворительности будет координировать сбор средств для людей, которые оказались в такой тяжелой ситуации.

Кроме того были приняты различные решения относительно деятельности нашей Церкви, относительно новых редакций уставов, епархиальных, синодальных; назначени наместники монастырей в Донецкой, Мукачевской, Бориспольской епархиях.

Был заслушан доклад-отчет председателя Учебного комитета о инспекции духовных семинарий и других духовных учебных заведений УПЦ, также было принято соответствующее решение.

Произошла ротация временных членов Священного Синода: в следующем заседании примут участие другие архиереи нашей Церкви, в частности, митрополит Тернопольский и Кременецкий Сергий, архиепископ Горловский и Славянский Митрофан и епископ Ивано-Франковский и Коломыйский Пантелеимон.

Заседание было рабочим, мы рассматривали текущие вопросы жизни нашей Церкви".

"Православие в Украине"