Журналы заседания Священного Синода УПЦ от 19 июня (укр.)

Журнали засідання Священного Синоду Української Православної Церкви від 19 червня 2014 року

Ж У Р Н А Л №5

У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Місцеблюстителя Київської митрополичої кафедри Високопреосвященнішого митрополита Чернівецького і Буковинського Онуфрія —

СЛУХАЛИ:

Рапорти Преосвященних митрополита Донецького і Маріупольського Іларіона та архієпископа Луганського і Алчевського Митрофана про суспільно-політичну ситуацію в Донецькій і Луганській областях та стан справ в Донецькій і Луганській єпархіях Української Православної Церкви.

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію прийняти до відома.

2. Висловити сердечну подяку єпископату, духовенству та чернецтву, що звершують своє служіння у цей нелегкий час в Донецькій та Луганській областях.

3. Провести збір коштів для гуманітарної допомоги мирним жителям та постраждалим під час військового конфлікту у Донецькій та Луганській областях. Організацію та доставку гуманітарної допомоги доручити Синодальному відділу з благодійності та соціального служіння Української Православної Церкви.

4. Закликати всіх вірних Української Православної Церкви до посиленої молитви Всемилостивому Богу з проханням про припинення розбрату і ворожнечі між людьми та дарувати мир і спокій нашому народу.

Ж У Р Н А Л № 6

У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Місцеблюстителя Київської митрополичої кафедри Високопреосвященнішого митрополита Чернівецького і Буковинського Онуфрія –

МАЛИ МІРКУВАННЯ про Звернення до Президента України у зв’язку з останніми подіями в Україні.

УХВАЛИЛИ:

Оприлюднити Звернення до Президента України у зв’язку з останніми подіями в Україні.

Ж У Р Н А Л № 7

У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Місцеблюстителя Київської митрополичої кафедри Високопреосвященнішого митрополита Чернівецького і Буковинського Онуфрія –

МАЛИ МІРКУВАННЯ про Звернення до єпископату, духовенства, чернецтва та мирян Української Православної Церкви у зв’язку з останніми подіями в Україні.

УХВАЛИЛИ:

Оприлюднити Звернення до єпископату, духовенства, чернецтва та мирян Української Православної Церкви у зв’язку з останніми подіями в Україні.

Ж У Р Н А Л № 8

У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Місцеблюстителя Київської митрополичої кафедри Високопреосвященнішого митрополита Чернівецького і Буковинського Онуфрія —

СЛУХАЛИ:

1. Інформацію Місцеблюстителя Київської митрополичої кафедри Високопреосвященнішого митрополита Чернівецького і Буковинського Онуфрія про реєстрацію у новій редакції Статуту Київської єпархії Української Православної Церкви.

2. Рапорт Преосвященного митрополита Сімферопольського і Кримського Лазаря про прийняття у новій редакції Статуту Сімферопольської і Кримської єпархії Української Православної Церкви.

3. Рапорт Преосвященного архієпископа Сумського і Охтирського Євлогія про реєстрацію у новій редакції Статуту Сумської єпархії Української Православної Церкви.

4. Рапорт Преосвященного єпископа Львівського і Галицького Філарета про реєстрацію у новій редакції Статуту Львівської єпархії Української Православної Церкви з відповідними змінами та доповненнями.

5. Рапорт Преосвященного єпископа Конотопського і Глухівського Романа про реєстрацію у новій редакції Статуту Конотопської єпархії Української Православної Церкви.

УХВАЛИЛИ:

1. Благословити прийняти та зареєструвати у новій редакції Статут Київської єпархії Української Православної Церкви.

2. Благословити прийняти у новій редакції Статут Сімферопольської і Кримської єпархії Української Православної Церкви.

3. Благословити прийняти та зареєструвати у новій редакції Статут Сумської єпархії Української Православної Церкви.

4. Благословити:

- внести зміни і доповнення та прийняти у новій редакції Статут Львівської єпархії Української Православної Церкви.

- прийняти та зареєструвати у новій редакції Статут Львівської єпархії Української Православної Церкви.

5. Благословити прийняти та зареєструвати у новій редакції Статут Конотопської єпархії Української Православної Церкви.

Ж У Р Н А Л № 9

У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Місцеблюстителя Київської митрополичої кафедри Високопреосвященнішого митрополита Чернівецького і Буковинського Онуфрія —

СЛУХАЛИ:

1. Інформацію Місцеблюстителя Київської митрополичої кафедри Високопреосвященнішого митрополита Чернівецького і Буковинського Онуфрія про зміну назви Свято-Троїцького Іонінського чоловічого монастиря в м. Києві.

2. Інформацію Місцеблюстителя Київської митрополичої кафедри Високопреосвященнішого митрополита Чернівецького і Буковинського Онуфрія про прийняття Статуту Колінківського Свято-Володимирівського чоловічого монастиря Чернівецько-Буковинської єпархії Української Православної Церкви.

3. Рапорт Преосвященного митрополита Бориспільського і Броварського Антонія про зміну назви Свято-Вознесенського чоловічого монастиря Київської єпархії Української Православної Церкви та внесення змін і доповнень до Статуту монастиря у зв’язку з утворенням Бориспільської єпархії.

4. Рапорт Преосвященного митрополита Харківського і Богодухівського Онуфрія про зміну назви та прийняття у новій редакції Статуту Свято-Покровського монастиря Харківської єпархії Української Православної Церкви.

5. Рапорт Преосвященного архієпископа Балтського і Ананьївського Олексія про зміну назви Свято-Покровського Балтсько-Феодосіївського чоловічого монастиря Одеської єпархії Української Православної Церкви та внесення змін і доповнень до Статуту монастиря у зв’язку з утворенням Балтської єпархії.

6. Рапорт Преосвященного архієпископа Ізюмського і Куп’янського Єлисея про зміну назви Свято-Борисо-Глібського монастиря Харківської єпархії Української Православної Церкви та прийняття Статуту монастиря у новій редакції.

7. Рапорт Преосвященного архієпископа Сумського і Охтирського Євлогія про зміну назви Свято-Троїцького Охтирського чоловічого монастиря Сумської єпархії Української Православної Церкви та прийняття Статуту монастиря у новій редакції.

8. Рапорт Преосвященного архієпископа Мукачівського і Ужгородського Феодора про прийняття у новій редакції Статуту Свято-Успенського жіночого монастиря Мукачівської єпархії Української Православної Церкви.

9. Рапорт Преосвященного архієпископа Мукачівського і Ужгородського Феодора про прийняття у новій редакції Статуту чоловічого монастиря на честь Почаївської ікони Божої Матері Мукачівської єпархії Української Православної Церкви.

10. Рапорт Преосвященного архієпископа Мукачівського і Ужгородського Феодора про прийняття у новій редакції Статуту чоловічого монастиря на честь Казанської ікони Божої Матері Мукачівської єпархії Української Православної Церкви.

11. Рапорт Преосвященного архієпископа Мукачівського і Ужгородського Феодора про утворення Красногорського чоловічого монастиря на честь Всіх Святих Мукачівської єпархії Української Православної Церкви на місці парафії на честь ікони Божої Матері «Всіх Скорбящих радість» (с. Лавки Мукачівського району Закарпатської області).

12. Рапорт Преосвященного єпископа Ровеньківського і Свердловського Пантелеімона про зміну назви Свято-Андріївського чоловічого монастиря Луганської єпархії Української Православної Церкви та прийняття Статуту монастиря у новій редакції.

13. Рапорт Преосвященного єпископа Бердянського і Приморського Єфрема про зміну назви та прийняття у новій редакції Статуту чоловічого монастиря преподобного Амвросія Оптинського Запорізької єпархії Української Православної Церкви.

14. Рапорт Преосвященного єпископа Бердянського і Приморського Єфрема про зміну назви та прийняття у новій редакції Статуту Свято-Успенського жіночого монастиря Української Православної Церкви Запорізької єпархії.

УХВАЛИЛИ:

1. Благословити:

- змінити назву Свято-Троїцького монастиря Київської Митрополії Української Православної Церкви на Свято-Троїцький Іонінський чоловічий монастир Київської єпархії Української Православної Церкви;

- прийняти та зареєструвати у новій редакції Статут Свято-Троїцького Іонінського чоловічого монастиря Київської єпархії Української Православної Церкви.

2. Благословити:

- прийняти та зареєструвати Статут Колінківського Свято-Володимирівського чоловічого монастиря Чернівецько-Буковинської єпархії Української Православної Церкви.

3. Благословити:

- змінити назву Свято-Вознесенського чоловічого монастиря Київської єпархії Української Православної Церкви на Свято-Вознесенський чоловічий монастир Бориспільської єпархії Української Православної Церкви та внести зміни і доповнення до Статуту монастиря у зв’язку з утворенням Бориспільської єпархії.

4. Благословити:

- змінити назву Свято-Покровського монастиря Харківської єпархії Української Православної Церкви на Свято-Покровський чоловічий монастир Харківської єпархії Української Православної Церкви;

- прийняти та зареєструвати у новій редакції Статут Свято-Покровського чоловічого монастиря Харківської єпархії Української Православної Церкви.

5. Благословити:

- змінити назву Свято-Покровського Балтсько-Феодосіївського чоловічого монастиря Одеської єпархії Української Православної Церкви на Свято-Покровський Балтсько-Феодосіївський чоловічий монастир Балтської єпархії Української Православної Церкви та внести зміни і доповнення до Статуту монастиря у зв’язку з утворенням Балтської єпархії.

6. Благословити:

- змінити назву Свято-Борисо-Глібського монастиря Харківської єпархії Української Православної Церкви на Свято-Борисо-Глібський жіночий монастир Ізюмської єпархії Української Православної Церкви;

- прийняти та зареєструвати у новій редакції Статут Свято-Борисо-Глібського жіночого монастиря Ізюмської єпархії Української Православної Церкви.

7. Благословити:

- змінити назву Свято-Троїцького Охтирського чоловічого монастиря Сумської єпархії Української Православної Церкви на Охтирський Свято-Троїцький чоловічий монастир Сумської єпархії Української Православної Церкви;

- прийняти та зареєструвати у новій редакції Статут Охтирського Свято-Троїцького чоловічого монастиря Сумської єпархії Української Православної Церкви.

8. Благословити:

- змінити назву Свято-Успенського жіночого монастиря Мукачівсько-Ужгородської єпархії Української Православної Церкви на Свято-Успенський жіночий монастир Мукачівської єпархії Української Православної Церкви;

- прийняти та зареєструвати у новій редакції Статут Свято-Успенського жіночого монастиря Мукачівської єпархії Української Православної Церкви.

9. Благословити:

- прийняти та зареєструвати у новій редакції Статут чоловічого монастиря на честь Почаївської ікони Божої Матері Мукачівської єпархії Української Православної Церкви.

10. Благословити:

- прийняти та зареєструвати у новій редакції Статут чоловічого монастиря на честь Казанської ікони Божої Матері Мукачівської єпархії Української Православної Церкви.

11. Благословити:

- утворити Красногорський чоловічий монастир на честь Всіх Святих Мукачівської єпархії Української Православної Церкви на місці парафії на честь ікони Божої Матері «Всіх Скорбящих радість» (с. Лавки Мукачівського району Закарпатської області);

- прийняти та зареєструвати Статут Красногорського чоловічого монастиря на честь Всіх Святих Мукачівської єпархії Української Православної Церкви.

12. Благословити:

- змінити назву Свято-Андріївського чоловічого монастиря Луганської єпархії Української Православної Церкви на Свято-Андріївський чоловічий монастир Ровеньківської єпархії Української Православної Церкви;

- прийняти та зареєструвати у новій редакції Статут Свято-Андріївського чоловічого монастиря Ровеньківської єпархії Української Православної Церкви.

13. Благословити:

- змінити назву чоловічого монастиря преподобного Амвросія Оптинського Запорізької єпархії Української Православної Церкви на чоловічий монастир преподобного Амвросія Оптинського Бердянської єпархії Української Православної Церкви;

- прийняти та зареєструвати у новій редакції Статут чоловічого монастиря преподобного Амвросія Оптинського Бердянської єпархії Української Православної Церкви.

14. Благословити:

- змінити назву Свято-Успенського жіночого монастиря Запорізької єпархії Української Православної Церкви на Свято-Успенський жіночий монастир Бердянської єпархії Української Православної Церкви;

- прийняти та зареєструвати у новій редакції Статут Свято-Успенського жіночого монастиря Бердянської єпархії Української Православної Церкви.

Ж У Р Н А Л № 10

У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Місцеблюстителя Київської митрополичої кафедри Високопреосвященнішого митрополита Чернівецького і Буковинського Онуфрія —

СЛУХАЛИ:

Рапорт Преосвященного митрополита Волинського і Луцького Ніфонта про внесення змін та прийняття у новій редакції Статуту Волинської духовної семінарії Української Православної Церкви.

УХВАЛИЛИ:

1. Благословити внести зміни та прийняти у новій редакції Статут Волинської духовної семінарії Української Православної Церкви.

2. Благословити реєстрацію у новій редакції Статуту Волинської духовної семінарії Української Православної Церкви.

Ж У Р Н А Л № 11

У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Місцеблюстителя Київської митрополичої кафедри Високопреосвященнішого митрополита Чернівецького і Буковинського Онуфрія —

СЛУХАЛИ:

Інформацію Місцеблюстителя Київської митрополичої кафедри Високопреосвященнішого митрополита Чернівецького і Буковинського Онуфрія про реорганізацію скита на честь преподобного Силуана Афонського Ставропігійного жіночого монастиря на честь Афонської ікони Божої Матері (с. Загребля Малинського району Житомирської області).

УХВАЛИЛИ:

1. Скит на честь преподобного Силуана Афонського Ставропігійного жіночого монастиря на честь Афонської ікони Божої Матері (с. Загребля Малинського району Житомирської області) вивести з підпорядкування Ставропігійного жіночого монастиря на честь Афонської ікони Божої Матері (смт. Чоповичі Малинського району Житомирської області).

2. Скит на честь преподобного Силуана Афонського (с. Загребля Малинського району Житомирської області) приєднати до подвір’я Свято-Пантелеімонівського на Афоні монастиря Київської єпархії Української Православної Церкви.

Ж У Р Н А Л № 12

У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Місцеблюстителя Київської митрополичої кафедри Високопреосвященнішого митрополита Чернівецького і Буковинського Онуфрія —

СЛУХАЛИ:

Рапорт Преосвященного митрополита Донецького і Маріупольського Іларіона про призначення на посаду намісника (ігумена) Свято-Василівського чоловічого монастиря Донецької єпархії Української Православної Церкви (с. Микільське Волноваського району Донецької області) архімандрита Амвросія (Скобіоли).

УХВАЛИЛИ:

Призначити на посаду намісника (ігумена) Свято-Василівського чоловічого монастиря Донецької єпархії Української Православної Церкви (с. Микільське Волноваського району Донецької області) архімандрита Амвросія (Скобіолу).

Ж У Р Н А Л № 13

У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Місцеблюстителя Київської митрополичої кафедри Високопреосвященнішого митрополита Чернівецького і Буковинського Онуфрія —

СЛУХАЛИ:

Рапорт Преосвященного митрополита Бориспільського і Броварського Антонія про призначення на посаду намісника (ігумена) чоловічого монастиря на честь Ікони Божої Матері «Живоносне Джерело» Бориспільської єпархії Української Православної Церкви (м. Бориспіль Київської області) архімандрита Спиридона (Ходанича).

УХВАЛИЛИ:

Призначити на посаду намісника (ігумена) чоловічого монастиря на честь Ікони Божої Матері «Живоносне Джерело» Бориспільської єпархії Української Православної Церкви (м. Бориспіль Київської області) архімандрита Спиридона (Ходанича).

Ж У Р Н А Л № 14

У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Місцеблюстителя Київської митрополичої кафедри Високопреосвященнішого митрополита Чернівецького і Буковинського Онуфрія —

СЛУХАЛИ:

Рапорт Преосвященного архієпископа Мукачівського і Ужгородського Феодора про призначення на посаду намісника (ігумена) Красногорського чоловічого монастиря на честь Всіх Святих Мукачівської єпархії Української Православної Церкви (с. Лавки Мукачівського району Закарпатської області) архімандрита Іларія (Гаврилець).

УХВАЛИЛИ:

Призначити на посаду намісника (ігумена) Красногорського чоловічого монастиря на честь Всіх Святих Мукачівської єпархії Української Православної Церкви (с. Лавки Мукачівського району Закарпатської області) архімандрита Іларія (Гаврилець).

Ж У Р Н А Л № 15

У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Місцеблюстителя Київської митрополичої кафедри Високопреосвященнішого митрополита Чернівецького і Буковинського Онуфрія —

СЛУХАЛИ:

Рапорт Преосвященного митрополита Феодосійського і Керченського Платона про звільнення ігумені Акилини (Ляшко) з посади настоятельки Свято-Георгіївського Катерлезького жіночого монастиря Феодосійської єпархії Української Православної Церкви та призначення на цю посаду монахині Феодосії (Михайленко).

УХВАЛИЛИ:

1. Звільнити ігуменю Акилину (Ляшко) з посади настоятельки Свято-Георгіївського Катерлезького жіночого монастиря Феодосійської єпархії Української Православної Церкви.

2. Призначити на посаду настоятельки Свято-Георгіївського Катерлезького жіночого монастиря Феодосійської єпархії Української Православної Церкви монахиню Феодосію (Михайленко) з возведенням в сан ігумені та возложенням наперсного хреста за посадою.

Ж У Р Н А Л № 16

У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Місцеблюстителя Київської митрополичої кафедри Високопреосвященнішого митрополита Чернівецького і Буковинського Онуфрія —

СЛУХАЛИ:

Рапорт Преосвященного архієпископа Херсонського і Таврійського Іоанна, голови Синодальної Комісії по канонізації святих, про причислення до лику місцевошанованих святих Сєверодонецької єпархії Димитрія Горського (+ 1828).

Розглянувши житіє, труди, подвиги та враховуючи народне шанування Димитрія Горського –

УХВАЛИЛИ:

1. Благословити місцеве прославлення та шанування в межах Сєверодонецької єпархії Димитрія Горського.

2. Затвердити іконописне зображення Святого.

3. Затвердити представлені проекти тропаря, кондака і молитви Святому.

4. Останки праведного Димитрія Горського вважати святими мощами.

5. Пам’ять праведного Димитрія Горського звершувати в день його прославлення.

6. Піднести подяку Всемилостивому Богу, дивному у святих Своїх, що явив нам нового молитовника за Святу Церкву та наш народ.

Ж У Р Н А Л № 17

У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Місцеблюстителя Київської митрополичої кафедри Високопреосвященнішого митрополита Чернівецького і Буковинського Онуфрія —

СЛУХАЛИ:

Рапорт Преосвященного архієпископа Херсонського і Таврійського Іоанна, голови Синодальної Комісії по канонізації святих, про причислення до лику місцевошанованих святих Київської єпархії Іоанна Босого (Расторгуєва) (+ 1849).

Розглянувши житіє, труди, подвиги та враховуючи народне шанування Іоанна Босого (Расторгуєва) –

УХВАЛИЛИ:

1. Благословити місцеве прославлення та шанування в межах Київської єпархії Іоанна Босого (Расторгуєва).

2. Затвердити іконописне зображення Святого.

3. Затвердити представлені проекти тропаря, кондака і молитви Святому.

4. Пам’ять блаженного Іоанна Босого (Расторгуєва), Христа ради юродивого звершувати в день його прославлення.

5. Піднести подяку Всемилостивому Богу, дивному у святих Своїх, що явив нам нового молитовника за Святу Церкву та наш народ.

Ж У Р Н А Л № 18

У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Місцеблюстителя Київської митрополичої кафедри Високопреосвященнішого митрополита Чернівецького і Буковинського Онуфрія —

СЛУХАЛИ:

Рапорт Преосвященного архієпископа Житомирського і Новоград-Волинського Никодима про внесення імені священномученика Павла Гордовського, пресвітера в місяцеслов Української Православної Церкви з встановленням пам’яті 12 серпня / 25 серпня (старий/новий стиль), в день його прославлення.

Довідка:

25 квітня 2013 року рішенням Священного Синоду Української Православної Церкви (журнал №42) священномученик Павел Гордовський, пресвітер причислений до лику місцевошанованих святих Житомирської єпархії з установленням пам’яті в день його прославлення.

УХВАЛИЛИ:

1. Благословити внесення імені священномученика Павла Гордовського, пресвітера в місяцеслов Української Православної Церкви з встановленням пам’яті 12 серпня / 25 серпня (старий/новий стиль), в день його прославлення.

2. Календарній комісії внести відповідні зміни до Церковного календаря Української Православної Церкви.

Ж У Р Н А Л № 19

У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Місцеблюстителя Київської митрополичої кафедри Високопреосвященнішого митрополита Чернівецького і Буковинського Онуфрія —

СЛУХАЛИ:

Рапорт Преосвященного архієпископа Херсонського і Таврійського Іоанна, голови Синодальної Комісії по канонізації святих, про причислення до лику місцевошанованих святих Сєверодонецької єпархії інокині Параскеви (Дибової) (+ 1942).

Розглянувши житіє, труди, подвиги та враховуючи народне шанування інокині Параскеви (Дибової) –

УХВАЛИЛИ:

1. Благословити місцеве прославлення та шанування в межах Сєверодонецької єпархії інокині Параскеви (Дибової).

2. Затвердити іконописне зображення Святої.

3. Затвердити представлені проекти тропаря, кондака і молитви Святій.

4. Останки блаженної Параскеви (Дибової), Христа ради юродивої вважати святими мощами.

5. Пам’ять блаженної Параскеви (Дибової), Христа ради юродивої звершувати в день її прославлення.

6. Піднести подяку Всемилостивому Богу, дивному у святих Своїх, що явив нам нову молитовницю за Святу Церкву та наш народ.

Ж У Р Н А Л № 20

У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Місцеблюстителя Київської митрополичої кафедри Високопреосвященнішого митрополита Чернівецького і Буковинського Онуфрія —

СЛУХАЛИ:

Рапорт Преосвященного єпископа Ніжинського і Прилуцького Іринея про внесення імені преподобної Смарагди Ніжинської, сповідниці в місяцеслов Української Православної Церкви з встановленням ще одного дня пам’яті 28 грудня / 10 січня (старий/новий стиль), в день її блаженної кончини.

Довідка:

8 травня 2012 року рішенням Священного Синоду Української Православної Церкви (журнал №32) преподобна Смарагда Ніжинська, сповідниця причислена до лику місцевошанованих святих Ніжинської єпархії з установленням пам’яті в день її прославлення 20 квітня / 3 травня (старий / новий стиль).

УХВАЛИЛИ:

1. Благословити внесення імені преподобної Смарагди Ніжинської, сповідниці в місяцеслов Української Православної Церкви з встановленням ще одного дня пам’яті 28 грудня / 10 січня (старий/новий стиль), в день її блаженної кончини.

2. Календарній комісії внести відповідні зміни до Церковного календаря Української Православної Церкви.

Ж У Р Н А Л № 21

У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Місцеблюстителя Київської митрополичої кафедри Високопреосвященнішого митрополита Чернівецького і Буковинського Онуфрія —

СЛУХАЛИ:

Рапорт Преосвященного архієпископа Ізюмського і Куп’янського Єлисея про загальноцерковне використання тексту служби Піщанській іконі Божої Матері, схваленого Синодальною Літургічною комісією Української Православної Церкви.

УХВАЛИЛИ:

Благословити загальноцерковне використання тексту служби Піщанській іконі Божої Матері, схваленого Синодальною Літургічною комісією Української Православної Церкви.

Ж У Р Н А Л № 22

У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Місцеблюстителя Київської митрополичої кафедри Високопреосвященнішого митрополита Чернівецького і Буковинського Онуфрія —

СЛУХАЛИ:

Рапорт Преосвященного єпископа Ірпінського Климента, голови Учбового комітету про проведені інспекторські перевірки духовних навчальних закладів Української Православної Церкви у 2013-2014 рр.

УХВАЛИЛИ:

Інформацію прийняти до відома.

Ж У Р Н А Л № 23

У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Місцеблюстителя Київської митрополичої кафедри Високопреосвященнішого митрополита Чернівецького і Буковинського Онуфрія —

СЛУХАЛИ:

Інформацію Місцеблюстителя Київської митрополичої кафедри Високопреосвященнішого митрополита Чернівецького і Буковинського Онуфрія про затвердження ескізу ювілейної медалі Ізюмської єпархії Української Православної Церкви на честь Піщанської ікони Божої Матері.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити ескіз ювілейної медалі Ізюмської єпархії Української Православної Церкви на честь Піщанської ікони Божої Матері.

Ж У Р Н А Л № 24

У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Місцеблюстителя Київської митрополичої кафедри Високопреосвященнішого митрополита Чернівецького і Буковинського Онуфрія —

СЛУХАЛИ:

Рапорт Преосвященного єпископа Бердянського і Приморського Єфрема про встановлення в межах Бердянської єпархії місцевого святкування на честь ікони Божої Матері «Троєручиця-Бердянська» 12/25 липня (старий/новий стиль).

УХВАЛИЛИ:

Благословити встановлення в межах Бердянської єпархії місцевого святкування на честь ікони Божої Матері «Троєручиця-Бердянська» 12/25 липня (старий/новий стиль).

Ж У Р Н А Л № 25

У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Місцеблюстителя Київської митрополичої кафедри Високопреосвященнішого митрополита Чернівецького і Буковинського Онуфрія —

МАЛИ МІРКУВАННЯ про доцільність посади Уповноваженого Української Православної Церкви з питань вищої освіти і науки та діяльність архімандрита Віктора (Бедь) на посаді ректора Ужгородської української богословської академії імені святих Кирила і Мефодія.

УХВАЛИЛИ:

1. Скасувати посаду Уповноваженого Української Православної Церкви з питань вищої освіти і науки, як таку, що дублює повноваження голови Учбового комітету при Священному Синоді Української Православної Церкви.

2. Звільнити архімандрита Віктора (Бедь) з посади Уповноваженого Української Православної Церкви з питань вищої освіти і науки, у зв’язку з її скасуванням.

3. Звільнити архімандрита Віктора (Бедь) з посади ректора Ужгородської української богословської академії імені святих Кирила і Мефодія та направити його в клір Мукачівської єпархії Української Православної Церкви.

4. Ректором Ужгородської української богословської академії імені святих Кирила і Мефодія призначити Преосвященного архієпископа Мукачівського і Ужгородського Феодора.

5. Доручити ректору Ужгородської української богословської академії імені святих Кирила і Мефодія Преосвященному архієпископу Мукачівському і Ужгородському Феодору провести реорганізацію Ужгородської української богословської академії імені святих Кирила і Мефодія у відповідності до Концепції вищої духовної освіти Української Православної Церкви.

Про що надіслати відповідні Укази.

Ж У Р Н А Л № 26

У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Місцеблюстителя Київської митрополичої кафедри Високопреосвященнішого митрополита Чернівецького і Буковинського Онуфрія —

СЛУХАЛИ:

Рапорт Преосвященного єпископа Дубнівського Нектарія, вікарія Рівненської єпархії про визначення його подальшого архієрейського служіння за межами Української Православної Церкви.

УХВАЛИЛИ:

1. Звільнити Преосвященного єпископа Дубнівського Нектарія з посади вікарія Рівненської єпархії.

2. Направити Преосвященного єпископа Нектарія (Фролова) в розпорядження Святішого Патріарха Московського і всієї Русі Кирила.

Ж У Р Н А Л № 27

У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Місцеблюстителя Київської митрополичої кафедри Високопреосвященнішого митрополита Чернівецького і Буковинського Онуфрія —

МАЛИ МІРКУВАННЯ про діяльність Нагородного відділу Української Православної Церкви.

УХВАЛИЛИ:

Скасувати Нагородний відділ Української Православної Церкви у зв’язку з його недоцільністю.

Ж У Р Н А Л № 28

У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Місцеблюстителя Київської митрополичої кафедри Високопреосвященнішого митрополита Чернівецького і Буковинського Онуфрія —

МАЛИ МІРКУВАННЯ про зміну юридичної адреси релігійних організацій Української Православної Церкви, які знаходяться на території Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври.

Довідка:

Відповідно до рішення Київської міської ради від 08 липня 2010 року №981/4419 «Про перейменування вулиці у Печерському районі міста Києва», частину вулиці Івана Мазепи перейменовано на вулицю Лаврську. Також згідно з розпорядженням Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 15 лютого 2011 року № 73 об’єктам нерухомого майна на вулиці Лаврській надані нові поштові адреси.

УХВАЛИЛИ:

1. Благословити внести відповідні зміни до Статутів релігійних організацій Української Православної Церкви, що містять застарілі відомості про юридичну адресу (місцезнаходження).

2. Пункти статутів релігійних організацій про юридичну адресу (місцезнаходження) викласти у відповідності до рішення Київської міської ради від 08 липня 2010 року №981/4419 «Про перейменування вулиці у Печерському районі міста Києва» та розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 15 лютого 2011 року № 73.

ЖУРНАЛ № 29

У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Місцеблюстителя Київської митрополичої кафедри Високопреосвященнішого митрополита Чернівецького і Буковинського Онуфрія —

СЛУХАЛИ:

Рапорт Волинця Валентина Феодосійовича про звільнення його з посади голови Юридичного відділу Української Православної Церкви.

УХВАЛИЛИ:

1. Звільнити Волинця Валентина Феодосійовича з посади голови Юридичного відділу Української Православної Церкви, згідно з поданим проханням.

2. Призначити на посаду голови Юридичного відділу Української Православної Церкви протоієрея Олександра Бахова.

Про що надіслати відповідні Укази.

Ж У Р Н А Л № 30

У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Місцеблюстителя Київської митрополичої кафедри Високопреосвященнішого митрополита Чернівецького і Буковинського Онуфрія —

МАЛИ МІРКУВАННЯ про виклик Преосвященних для присутності в Священному Синоді.

УХВАЛИЛИ:

Для участі в наступних засіданнях Священного Синоду викликати Преосвященних:

1. митрополита Тернопільського і Кременецького Сергія;

2. архієпископа Горлівського і Слов’янського Митрофана;

3. єпископа Івано-Франківського і Коломийського Пантелеімона.

ВОЛОДИМИР, МИТРОПОЛИТ КИЇВСЬКИЙ І ВСІЄЇ УКРАЇНИ

ОНУФРІЙ, МИТРОПОЛИТ ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ І БУКОВИНСЬКИЙ,

МІСЦЕБЛЮСТИТЕЛЬ КИЇВСЬКОЇ МИТРОПОЛИЧОЇ КАФЕДРИ

Члени Священного Синоду:

АГАФАНГЕЛ, МИТРОПОЛИТ ОДЕСЬКИЙ І ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ

ЛАЗАР, МИТРОПОЛИТ СІМФЕРОПОЛЬСЬКИЙ І КРИМСЬКИЙ

ІЛАРІОН, МИТРОПОЛИТ ДОНЕЦЬКИЙ І МАРІУПОЛЬСЬКИЙ

ПАВЕЛ, МИТРОПОЛИТ ВИШГОРОДСЬКИЙ І ЧОРНОБИЛЬСЬКИЙ

МАРК, АРХІЄПИСКОП ХУСТСЬКИЙ І ВИНОГРАДІВСЬКИЙ

МИТРОФАН, АРХІЄПИСКОП ЛУГАНСЬКИЙ І АЛЧЕВСЬКИЙ

ІРИНЕЙ, МИТРОПОЛИТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ І ПАВЛОГРАДСЬКИЙ

АВГУСТИН, МИТРОПОЛИТ БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ І БОГУСЛАВСЬКИЙ

ІОАСАФ, АРХІЄПИСКОП КІРОВОГРАДСЬКИЙ І НОВОМИРГОРОДСЬКИЙ

АНТОНІЙ, МИТРОПОЛИТ БОРИСПІЛЬСЬКИЙ І БРОВАРСЬКИЙ,

КЕРУЮЧИЙ СПРАВАМИ УПЦ