Синод УПЦ - духовенству: Использование церковного амвона является неприемлемым для пропаганды каких-либо политических идей

Священный Синод Украинской Православной Церкви на своем заседании 19 июня 2014 года принял «Обращение к епископату, духовенству, монахам и мирянам в связи с последними событиями в Украине».

В тексте Обращения особо подчеркивается недопустимость участия духовенства в акциях гражданского неповиновения и использовании проповедей в храмах для пропаганды политических взглядов и идей.

«В последние месяцы социальное напряжение в нашем обществе достигло крайнего предела, - говорится в тексте. - В этой ситуации крайне важным становится пастырское служение, направленное на мир и согласие в народе.

Мы еще и еще раз напоминаем, что участие духовенства в акциях гражданского неповиновения является недопустимым.

Также является неприемлемым использование церковного амвона для пропаганды каких-либо политических идей.

В духе Христовой любви пастыри Церкви должны приложить максимум усилий для прекращения вражды и недопущения новых кровопролитий».

Особое внимание Священный Синод обращает на поведение священников в ситуации политического конфликта:

«Нам очень обидно слышать, что некоторые священники соблазняются различными политическими страстями и из-за этого не только нарушают свой душевный мир, но и негативно влияют на покой в обществе. Со всей ответственностью заявляем, что такие действия являются несовместимыми с высоким званием пастыря Церкви Христовой».

"Православие в Украине"