Синод УПЦ - Президенту: Надеемся, что Вы будете гарантом межконфессионального и межрелигиозного мира в нашей стране

Священный Синод Украинской Православной Церкви на своем заседании 19 июня 2014 года принял «Обращение к Президенту Украины П.Порошенко».

«Мы надеемся, что Вы будете гарантом межконфессионального и межрелигиозного мира в нашей стране. Мирные взаимоотношения между церквями и религиозными организациями в Украине - это важное достояние лет независимости», - с таким словам члены Священного Синода обращаются к Президенту Украины.

«Несмотря на крайне напряженное общественное противостояния последних месяцев, нам удалось сохранить мир между конфессиями. Все церкви и религиозные организации Украины совместно работали над сохранением мира в стране».

Однако, отмечается в обращении, в последнее время происходят попытки разрушить межрелигиозное согласие в государстве:

«К сожалению, в последнее время мы видим попытку разрушить межрелигиозное согласие в государстве. Бывают случаи нападений и попытки разрушения храмов и молитвенных помещений. В частности, совсем недавно в Киеве была совершена попытка поджога храма нашей Церкви».

В обращении Священного Синода выражена надежда на беспристрастное расследование всех подобных инцидентов.

«Мы надеемся на профессиональное и беспристрастное расследование всех подобных инцидентов. Украинская Православная Церковь, которая председательствует в настоящее время во Всеукраинском Совете церквей и религиозных организаций, подтверждает свою принципиальную приверженность межконфессиональному миру и осуждает любые провокации и попытки внести искусственную вражду в религиозную среду».

Также в обращении отмечается отношение Священного Синода по сообщениям украинских СМИ, которые существенно искажали позицию УПЦ относительно ситуации в Украине:

«Для сохранения межконфессионального мира в стране необходимо обеспечить беспристрастное отношение ко всем религиозным организациям, а также обеспечить правдивое освещение в СМИ их деятельности. Должны с сожалением констатировать, что в последнее время в СМИ неоднократно появлялись сообщения, которые существенно искажали позицию нашей Церкви относительно ситуации в Украине. Мы расцениваем все это как попытки искусственно противопоставить нашу Церковь украинскому обществу. Такие действия отдельных представителей СМИ несут угрозу нарушения межрелигиозного мира и должны расцениваться как крайне деструктивные».

В связи с негативным влиянием предвзятости действий некоторых СМИ на межрелигиозный мир в Украине Священным Синодом подчеркнуто, что:

«Поэтому важно, чтобы, заботясь о нерушимости внешних границ нашего государства, мы не допускали расшатывание внутренней ситуации в стране путем необоснованных обвинений и клеветы».

"Православие в Украине"