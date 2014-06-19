Священный Синод УПЦ - жителям Востока Украины: Дорогие наши братья и сестры, мы с вами!

Священный Синод Украинской Православной Церкви на своем заседании 19 июня 2014 года принял «Обращение к епископату, духовенству, монахам и мирян в связи с последними событиями в Украине».

В тексте Обращения Священный Синод выражает слова поддержки и сострадания жителям охваченного военным противостоянием Востока Украины.

«С чувством особой христианской любви и сострадания мы обращаемся к духовенству и мирянам восточных регионов, охваченных силовым противостоянием.

Дорогие наши братья и сестры! Мы с вами!

Мы ежедневно молимся за вас, мы постоянно просим Всемилостивого Господа, чтобы Он спас вас от той страшной угрозы, которая ежедневно нависает над вами.

Выражаем искренние слова соболезнования семьям всех погибших! Пусть Господь упокоит души всех погибших в селениях Праведных, а вам подарит свою милость и благословение».

Также Священный Синод объявил общецерковный сбор средств для гуманитарной помощи мирному населению Донецкой и Луганской областей.

"Православие в Украине"