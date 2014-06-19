Перед заседанием Синода архиереи УПЦ посетили Предстоятеля в больнице
15:44, 19 июня 2014Православие
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Под председательством Местоблюстителя Киевской Митрополичьей кафедры митрополита Черновицького и Буковинского Онуфрия состоялось заседание Священного Синода УПЦ.
Перед началом заседания члены Священного Синода посетили Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира, который находится на лечении.
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