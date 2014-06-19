Священный Синод УПЦ - Президенту: Церковь выступает за государственную независимость и территориальную целостность Украины

19 июня в Киево-Печерской Лавре под председательством Местоблюстителя Киевской Митрополичьей кафедры митрополита Черновицкого и Буковинского Онуфрия состоялось заседание Священного Синода УПЦ.

В частности, Синод принял «Обращение к Президенту Украины П.Порошенко».

В тексте Обращения особо отмечается, что Украинская Православная Церковь выступает за государственную независимость и территориальную целостность Украины.

«Мы еще и еще раз заявляем: Украинская Православная Церковь выступает за государственную независимость и территориальную целостность Украины.

Мы решительно осуждаем любые действия, направленные на подрыв государственного суверенитета и на раскол Единой Соборной Украины».

Также Священный Синод отметил, что Украинская Православная Церковь возносит горячие молитвы к Господу нашему Иисусу Христу, чтобы Он послал нам Свой мир и сохранил Украину от раздора и вражды».

"Православие в Украине"