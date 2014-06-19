В УПЦ объявили общецерковный сбор гуманитарной помощи - решение Синода

Украинская Православная Церковь объявила общецерковный сбор средств гуманитарной помощи мирному населению Донецкой и Луганской областей. С призывом о помощи сегодня обратился Священный Синод УПЦ к епископату, духовенству, монашествующим и мирянам в своем воззвании.

Заседание Синода состоялось сегодня в стенах Киево-Печерской Лавры. Перед его началом архиереи проведали Блаженнейшего Владимира, Митрополита Киевского и всея Украины. Итогом экстренного собрания стало принятие двух обращений - к Полноте Украинской Православной Церкви и к Президенту Украины.

"Возлюбленные во Христе владыки, отцы, братья и сестры!

Сегодня Украина переживает сложные испытания за все годы своей независимости. Не утихает вооруженный конфликт в Донецкой и Луганской областях, где ежедневно гибнут наши соотечественники.

В эти скорбные для нашей Родины дни мы, прежде всего, призываем всех верных Украинской Православной Церкви к усиленной молитве за Украину. В период Петрова поста мы должны сосредоточиться на очищении собственного сердца от всякой злобы и агрессии. Подобно святым Апостолам мы должны засвидетельствовать перед современным миром о вечных Евангельских истинах. Изменения в государстве каждый должен начать с себя.

Наша Церковь объединяет людей разных языков и культур. Верующие Украинской Православной Церкви живут на Востоке и на Западе, на Севере и на Юге Украины. Мы не делим нашу паству ни по политическим, ни по национальным, ни по социальным признакам. Все мы едины во Христе. Поэтому сегодня мы обращаемся к народу Украины: Братья и сестры! Не разрывайте нашу Родину, примиритесь друг с другом! Мы должны сохранить единую Украину, сохранить ее для наших потомков.

В последние месяцы социальное напряжение в нашем обществе достигло предела. В этой ситуации крайне важным становится пастырское служение, направленное на мир и согласие в народе. Мы еще и еще раз напоминаем, что участие духовенства в акциях гражданского неповиновения является недопустимым. Также неприемлемо использования церковного амвона для пропаганды любых политических идей. В духе Христовой любви пастыри Церкви должны приложить максимум усилий для прекращения вражды и недопущения новых кровопролитий. И нам очень обидно слышать, что некоторые священники соблазняются различными политическими страстями и поэтому не только нарушают свой душевный мир, но и негативно влияют на покой в ​​обществе. Со всей ответственностью заявляем, что такие действия несовместимы с высоким званием пастыря Церкви Христовой.

С чувством особой христианской любви и сострадания мы обращаемся к духовенству и мирянам восточных регионов, охваченных силовым противостоянием. Дорогие наши братья и сестры! Мы с Вами! Мы ежедневно молимся за Вас, мы постоянно просим Всемилостивого Господа, чтобы Он спас вас от той страшной угрозы, которая ежедневно нависает над Вами. Выражаем искренние слова соболезнования семьям всех погибших. Пусть Господь упокоит души всех погибших в селениях праведных, а вам подарит свою милость и благословение.

Церковь призывает к молитве и действенной помощи раненым, пострадавшим, лишенным жилья, а также вынужденным переселенцам и беженцам, особенно детям, сиротам, людям с особыми потребностями и пожилых людей.

Украинская Православная Церковь объявляет общецерковный сбор средств для гуманитарной помощи мирному населению Донецкой и Луганской областей.

Мы должны сделать все возможное, чтобы помочь нашим согражданам Восточного региона Украины пережить сложные испытания, которые сегодня выпали на их долю.

Дорогие братья и сестры! В этот кризисный период истории нашего народа нам, верующим людям, людям Церкви, нужно как никогда сохранять и укреплять внутреннюю церковное единство. Мы должны слушать голос своих пастырей, и не идти за наемниками, которые не являются пастырями, и не слушать чужого голоса (см. Ин. 10, 1-5).

Снова и снова призываем всех верных Украинской Православной Церкви к усиленной молитве за наше государство и за боголюбивий украинский народ. Верим, что Господь молитвами Пречистой Своей Матери и всех Святых, просиявших в нашей земле, сохранит Украину от нового раздора и кровопролития.

Да будет между вами благодать и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа (Еф. 1, 2).

Благословляется произнести это обращение во всех храмах Украинской Православной Церкви 22 июня 2014 в неделю Всех святых в земле нашей просиявших, а также прочитать за богослужением коленопреклоненную молитву за мир и спокойствие в Украине".