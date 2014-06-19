Патриарх Сербский Ириней наградил Лукашенко орденом свт. Саввы Сербского I степени

Патриарх Сербский Ириней наградил президента Белоруссии Александра Григорьевича Лукашенко орденом свт. Саввы Сербского, I степени. Торжественная церемония награждения состоялась 12 июня в здании Сербской Патриархии в Белграде и была приурочена к официальному визиту Белорусского президента в столицу Сербии.

Александр Лукашенко удостоен высшей сербской церковной награды «за деятельную любовь к Сербской Православной Церкви и сербскому народу, особенно выраженной в его искренних стараниях по сохранению целостности государства Сербии, оказании необходимой гуманитарной помощи пострадавшим в Сербии после бомбардировки сил НАТО в 1999 г. и в спасении пострадавших и оказании им необходимой помощи во время недавнего катастрофического наводнения».

"Седмица"