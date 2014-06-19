30 июня начинают работу православные лагеря на Полтавщине
Четырехразовое питание, квалифицированные воспитатели, вожатые и персонал, в лагере постоянно находится священник, спортивные игры, духовные беседы и многое другое.
Три смены по две недели каждая. Открытие 30 июня.
Уже традиционно в Полтавской епархии летом, по благословению митрополита Полтавского и Миргородского Филиппа, председателя Синодального отдела религиозного образования, катехизации и миссионерства УПЦ, будут работать православные детские лагеря отдыха «Орленок» и «Псел».
Приглашаются дети в возрасте от 7 до 16 лет из православных семей.
I смена - с 30 июня по 14 июля
II смена - с 17 по 31 июля
III смена - с 3 по 17 августа
Питание
Четыре раза в день: свежие овощи и фрукты, молочные, мясные и рыбные блюда в соответствии с установленными постами.
Квалифицированный персонал
Воспитатели - профессиональные педагоги, вожатые - студенты Миссионерской Духовной Семинарии (г. Комсомольск) и педагогических заведений. В лагере постоянно находится священник.
Организация жизни православного лагеря
В соответствии с церковным укладом: общие утренние и вечерние молитвы, до трапезы и после трапезы, соблюдение постов, чтение житий святых во время трапезы.
В течение смены будут проводиться спортивные игры и соревнования, творческие конкурсы и концерты, викторины, духовные беседы, интерактивные игры для развития социально-психологических навыков, занятия в различных кружках.
Библиотека, фонотека, просмотр и обсуждение интересных фильмов на духовную тематику. В лагере, кроме активного отдыха на свежем воздухе и купания в реке, дети смогут изучать основы Православной веры, историю Церкви и национальной культуры, побывать на богослужении, приступить к Таинствам Исповеди и Причастия (по желанию).
Подробная информация о лагерях
сайт Полтавской епархии: www.pravoslavie.poltava.ua
По поводу приобретения путевок обращайтесь по адресу:
36040, г. Полтава, ул. Героев Сталинграда,1-б,
тел. (0532) 59-57-61 (Ирина Дмитриевна)
электронный адрес: pravpoltava@ukr.net
Также за справками обращаться:
«Орленок» (г. Карловка)
о. Виталий - 050-655-25-65.
«Псел» (с. Яреськи Шишацькогор-ну)
о. Богдан - 050-857-23-08, 099-203-13-45;
Ирина Петровна -(044) 280-48-59, 098-467-10-42.