30 июня начинают работу православные лагеря на Полтавщине

Четырехразовое питание, квалифицированные воспитатели, вожатые и персонал, в лагере постоянно находится священник, спортивные игры, духовные беседы и многое другое.

Три смены по две недели каждая. Открытие 30 июня.

Уже традиционно в Полтавской епархии летом, по благословению митрополита Полтавского и Миргородского Филиппа, председателя Синодального отдела религиозного образования, катехизации и миссионерства УПЦ, будут работать православные детские лагеря отдыха «Орленок» и «Псел».

Приглашаются дети в возрасте от 7 до 16 лет из православных семей.

I смена - с 30 июня по 14 июля

II смена - с 17 по 31 июля

III смена - с 3 по 17 августа

Питание

Четыре раза в день: свежие овощи и фрукты, молочные, мясные и рыбные блюда в соответствии с установленными постами.

Квалифицированный персонал

Воспитатели - профессиональные педагоги, вожатые - студенты Миссионерской Духовной Семинарии (г. Комсомольск) и педагогических заведений. В лагере постоянно находится священник.

Организация жизни православного лагеря

В соответствии с церковным укладом: общие утренние и вечерние молитвы, до трапезы и после трапезы, соблюдение постов, чтение житий святых во время трапезы.

В течение смены будут проводиться спортивные игры и соревнования, творческие конкурсы и концерты, викторины, духовные беседы, интерактивные игры для развития социально-психологических навыков, занятия в различных кружках.

Библиотека, фонотека, просмотр и обсуждение интересных фильмов на духовную тематику. В лагере, кроме активного отдыха на свежем воздухе и купания в реке, дети смогут изучать основы Православной веры, историю Церкви и национальной культуры, побывать на богослужении, приступить к Таинствам Исповеди и Причастия (по желанию).

Подробная информация о лагерях

сайт Полтавской епархии: www.pravoslavie.poltava.ua

По поводу приобретения путевок обращайтесь по адресу:

36040, г. Полтава, ул. Героев Сталинграда,1-б,

тел. (0532) 59-57-61 (Ирина Дмитриевна)

электронный адрес: pravpoltava@ukr.net

Также за справками обращаться:

«Орленок» (г. Карловка)

о. Виталий - 050-655-25-65.

«Псел» (с. Яреськи Шишацькогор-ну)

о. Богдан - 050-857-23-08, 099-203-13-45;

Ирина Петровна -(044) 280-48-59, 098-467-10-42.