Священный Синод УПЦ - народу Украины: Братья и сестры, не разрывайте нашу Родину!

Священный Синод Украинской Православной Церкви на своем заседании 19 июня принял «Обращение к епископату, духовенству, монахам и мирянам в связи с последними событиями в Украине».

«Братья и сестры! Не разрывайте нашу Родину, примиритесь друг с другом!» - с такими словами члены Священного Синода обращаются к народу Украины.

«Наша Церковь объединяет людей различных языков и культур. Верующие Украинской Православной Церкви живут на Востоке и на Западе, на Севере и на Юге Украины. Мы не делим нашу паству ни по политическим, ни по национальным, ни по социальным признакам. Все мы едины во Христе», - говорится в тексте Обращения.

Также Священный Синод призывает верующих к усиленной молитве и воздержании от ненависти и злобы:

«В эти скорбные для нашей Родины дни мы, прежде всего, призываем всех верных Украинской Православной Церкви к усиленной молитве за Украину. В период Петрова поста мы должны сосредоточиться на очищеннии собственного сердца от всякой злобы и агрессии. Подобно святым Апостолам мы должны свидетельствовать перед современным миром о вечных Евангельских истинах».

«Изменения в государстве каждый должен начать с себя... Мы должны сохранить единую Украину, сохранить ее для наших потомков», - отмечается в тексте Обращения.