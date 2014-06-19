Митрополит Александр (Драбинко) завяил о том, что считает себя восстановленным в ранее занимаемых должностях в УПЦ

Прокуратура Киева 11 июня закрыла уголовное производство, в котором в качестве свидетеля проходил митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский УПЦ Александр (Драбинко). Об этом митрополит Александр написал на своей страничке в Facebook.

«Бывший Министр внутренних дел Украины В. Захарченко, шантажируя, настаивал, чтобы я написал заявление об увольнении со всех занимаемых мною на период 23 июня 2013 должностей. Прошение в таком виде митрополит Владимир отказался подписывать, сказав, чтобы я написал прошение: «На период выяснения обстоятельств дела, в которой я прохожу как свидетель, отстранить от всех занимаемых должностей» (оригинал прошения находится в канцелярии) », - отметил иерарх.

«Таким образом, с 11.06.2014 года считаю себя де-факто восстановленным в ранее занимаемых должностях, в частности:

Глава наградного отдела УПЦ;

Главный редактор официального сайта УПЦ;

Телеведущий авторской программы «Православный вестник»;

Шеф-редактор «Православной Церковной газеты», - сказал владыка Александр.