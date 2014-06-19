В Славянске обстрелян храм, построенный в XVIII веке, убит сторож

В Славянске сегодня пострадал в результате обстрела Воскресенский храм, убит сторож. Об этом сообщает пресс-служба Славянской епархии Украинской Православной Церкви

"Сегодня ровно в 06.00 начался артобстрел города с горы Карачун. Длился в течение получаса. На этот раз мишенью стал Воскресенский храм. Снаряды легли прямо возле него: один пролетел в полуметре от купола, второй разорвался рядом с территорией храма, на дороге, третий разорвал центральный газопровод возле озера", - рассказал благочинный Александро-Невского округа в Славянске протоиерей Николай Фоменко.

По его словам, "побило весь южный фасад храма, но сам он цел".

"Но самое страшное - убило сторожа. Он шел открывать ворота, и осколок снаряда попал ему прямо в голову. Его успели доставить в больницу, но спасти не смогли. Просим молитв о новопреставленном Александре", - заявил священник.

Воскресенский храм был построен в XVIII веке. В нем в свое время останавливался и служил святой праведный Иоанн Кронштадтский.

Как сообщалось, в ночь на понедельник под обстрел попал храм Святого Серафима Саровского в поселке Черевковка под Славянском. Во двор церкви угодили несколько снарядов. Полностью были разрушены часовня и трапезная.

В конце мая пострадал другой храм - Державной иконы Божией Матери в Славянске. Во время обстрела в 10 метрах от церкви разорвалась мина. Осколками было выбито пять окон, повреждена одна сторона фасада, разрушена церковная ограда.