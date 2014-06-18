Под Киевом освящен главный храм обители в честь афонской иконы Божией Матери «Отрада (Утешение)»

17 июня состоялось освящение главного монастырского храма подворья Киевского Троицкого Ионинского монастыря – женской обители в честь афонской иконы Божией Матери «Отрада (Утешение)» в селе Великая Ольшанка Васильковского района Киевской области.

Освящение совершили Местоблюститель Киевской митрополичьей кафедры митрополит Черновицкий и Буковинский Онуфрий и строитель обители, наместник Киевского Троицкого Ионинского монастыря, викарий Киевской Митрополии епископ Обуховский Иона в сослужении наместника Киевского Архангело-Михайловского Зверинецкого мужского монастыря архимандрита Кассиана (Шостака) и братии Ионинской обители.

Женский монастырь в честь иконы Божией Матери «Отрада» («Утешение») в селе Великая Ольшанка был открыт решением Священного Синода Украинской Православной Церкви 11 ноября 2008 года (Журнал заседания № 97).

Обитель, которая является подворьем Киевского Свято-Троицкого Ионинского монастыря, строится с элементами архитектуры монастырей Святой Горы Афон. В настоящее время построен сестринский корпус с главным храмом в честь афонской иконы Божией Матери «Отрада» («Утешение»), продолжается благоустройство территории.

Вторая монастырская церковь — во имя преподобного Ионы Киевского — пока единственная в Украине, посвящённая канонизированному в 1995 году основателю монастыря в честь Святой Троицы в Киеве. Расположен храм на третьем этаже главного корпуса.

Как рассказал редакции строитель монастыря, владыка Обуховский Иона: «Мы хотим перенести дух Святой Горы Афон на нашу землю. Поэтому в архитектуре обители мы максимально используем прототипы, реально существующие в афонских монастырях и храмах. Фактически каждый архитектурный элемент в Великой Ольшанке имеет реально существующие аналоги в афонской архитектуре. И очень много дельных советов при устроении духовной жизни этой обители нам дает игумен монастыря Дохиар на Святой Горе Афон архимандрит Григорий. Ведь и при Дохиаре существует женский метох — в поселении Сохос недалеко от Фессалоник — большая женская обитель, в котором подвизаются сестры под духовным руководством афонского архимандрита Григория».

Епископ Иона имеет давние дружеские отношения с афонским монастырем Дохиар. И основание обители в Великой Ольшанке – это тоже благословение Святой Горы. Первую Литургию здесь в прошлом году совершал проэстаменос монастыря Дохиар архимандрит Гавриил. Не удивительно, что на освящение главного храма обители святогорские отцы прислали свое благословение и поздравления.

Главной святыней обители является точная копия чудотворной иконы «Отрада (Утешение)», написанная на Святой Горе Афон. В монастырском храме находится также благословение афонского монастыря Дохиар — точный список хранящейся там чудотворной иконы «Скоропослушница».

В монастыре хранятся частицы мощей многих святых и списки чтимых икон Богородицы, которые прославились чудесами на Афоне. Кроме вышеуказанных – это «Елеоточива» и «Троеручица», а также Серафимо-Понетаивская икона «Знамение».

Богослужения в обители совершаются по афонскому уставу. В песнопениях используется святогорско-византийский распев, его сестры изучают под руководством насельника Ионинского монастыря архимандрита Афанасия, который закончил курс церковного пения Афинского университета и практиковался на Святой Горе Афон.

"Русский Афон"