В Сумах епархия УПЦ начинает комплекс мероприятий по оказанию помощи беженцам

Архиепископ УПЦ Сумский и Ахтырский Евлогий распорядился организовать комплекс мероприятий по оказанию помощи беженцам с Юго-Востока Украины.

Текст распоряжения опубликован на официальном портале Сумской епархии 17 июня.

В распоряжении отмечается, что «принимая во внимание необходимость размещения на территории Сумщины беженцев из областей Юго-Востока Украины, а также осознавая пастырский долг по отношению к людям, которые были вынуждены покинуть места своего постоянного проживания» благословляется благочинным всех Церковных округов епархии встретиться с главами районных государственных администраций и обсудить вопросы участия приходов в размещении и обустройству людей.

Сумская епархия также озаботится вопросами снабжения беженцев продуктами, лекарствами и предметами первой необходимости.

Кроме того, согласно распоряжению, в ходе бесед с беженцами, священникам следует призывать людей к неустанной молитве за мир на Украине.

"Православие в Украине"