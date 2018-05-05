В Киевских духовных школах выпускной: ректор КДАиС и студенты – о годах учебы

В Киевской духовной академии и семинарии 15 июня состоялся выпускной.

О нынешнем выпуске Киевских духовных школ «УНИАН-Религии» рассказал ректор КДАиС, управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Паканич). Своими воспоминаниями о годах учебы поделились и выпускники.

Ректор КДАиС митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Паканич)

«Я БЛАГОДАРЕН БОГУ ЗА НЫНЕШНИХ ВЫПУСКНИКОВ, ЗА ТО, ЧТО НАШИ СТУДЕНТЫ ПРЕДАНЫ ЦЕРКВИ»

В этом году в возрожденных Киевских духовных школах 23-й выпуск семинарии и 19-й выпуск академии. Мне очень приятно, что половина наших выпускников академии в священном сане. На прошлой неделе на заседании ученого совета выпускники защитили дипломные работы, кандидатские диссертации. Сегодня наши богословы уже дипломированы. Я надеюсь, то, что смогла дать духовная школа и то, что дало само пребывание во время обучения в стенах Киево-Печерской лавры – выпускники смогут передать тем прихожанам, которых им вручит Господь.

Выпускники у нас разные даже в географическом отношении. В этом году у нас есть выпускники из Хабаровска (Россия), из Македонии...

Некоторые из них останутся преподавать в Киевской духовной школе. Кого-то направим для преподавания в другие школы. Многие будут служить священниками в епархиях Украинской Православной Церкви.

Я благодарен Богу за каждого человека, который учится в духовной школе, за нынешних выпускников, за то, что наши студенты преданы Церкви. Во время обучения они работали в наших библиотеках, и в библиотеках других стран. Мне очень приятно, что уровень диссертаций повышается. Эти люди умеют писать и готовы своим словом проповедовать христианство и православную истину. Надеемся, они станут хорошими добрыми пастырями.

Священник Владимир Долгих, выпускник Академии

«Я РАД, ЧТО ДЕТСКАЯ МЕЧТА СТАТЬ ВОЕННЫМ НЕ ОСУЩЕСТВИЛАСЬ»

С уверенностью могу сказать, что я выбрал верный путь. Не жалею ни об одном дне, прожитом в стенах духовных школ. Я рад, что детская мечта стать военным не осуществилась, что Господь привел меня к Себе, дал возможность получить гораздо больше, чем просто знания. Тут я нашел и армейскую субординацию, и дисциплину, и радость общения, чувствовал поддержку священноначалия и заступничество преподобных. Благодаря учебе в КДАиС, я встретил свою матушку - надежную опору в жизни.

Под руководством владыки Антония на моих глазах происходило и внешнее и внутреннее преображение духовных школ. Под его управлением обогатилась как научно-богословская, так и материально-техническая база. Владыка Антоний стал истинно заботливым отцом.

Каждый преподаватель вложил в нас частичку своего сердца, поделился своими знаниями, своим опытом. Лекционные и практические занятия дали возможность осознать актуальные проблемы богословия, нужды Церкви и общества. С уверенностью можно сказать, что приобретенные знания помогут в пастырском служении. В Академическом храме, в котором я был пономарем, я узнал любовь к богослужению.

Можно много говорить о времени, проведенном в стенах академии, но самое главное - это та теплая и душевная атмосфера, которая создается всем коллективом.

Благодарю Бога за счастливые студенческие года!

Валентин Грибенник, выпускник Академии

«МОЕ СТАНОВЛЕНИЕ ПРОХОДИЛО В СТАРЕЙШЕМ ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ НАШЕЙ РОДИНЫ»

Пролетели четыре года обучения в стенах Киевской Духовной Академии. Многое изменилось, изменился и каждый из нас.

Сейчас сложно осознавать, что уже закончилась учеба, но в то же время очень приятно, что мое становление проходило в старейшем высшем учебном заведении нашей Родины.

Традиция воспитания служителей Церкви, несмотря на все препятствия во времена советской власти, сохранилась. Сейчас обновленная Киевская Духовная Академия приближается к ведущим духовным вузам православного мира. За годы обучения я узнал для себя много нового в различных областях богословских наук – в догматике, церковном искусстве и истории. Однако главное, получил навык применять все это на практике.

Благодаря стараниям преподавателей и наставников, мы получили все необходимое для служения. Верю, что, мы оправдаем оказанное нам Церковью доверие, став Евангельским Светом мира, через который окружающие люди смогут воспринимать вечные и всегда актуальные истины христианской веры.

Иван Поляков

«ЭТИ ДНИ БЫЛИ ПОЛНЫ ЖИТЕЙСКИХ СИТУАЦИЙ, КОТОРЫЕ ДАВАЛИ НАМ НЕОБХОДИМЫЙ ОПЫТ»

Вспоминать дни, проведённые в стенах Киевской духовной семинарии, невозможно без умиления и улыбки на лице. Начиная от дня поступления и заканчивая выпускным, эти дни были полны тепла и житейских ситуаций, которые давали нам необходимый опыт. Поступая, было даже трудно вообразить насколько здесь дружная и крепкая семья.

За время обучения мы ездили в поездки по разным регионам. Поклонились многим святыням нашей страны. Посещали святыни Почаева, Черновицкой епархии и Крыма. В этих поездках закреплялись дружеские отношения между студентами и воплощались идеалы взаимоотношений между людьми. Это было прекрасное и светлое время, за которое я благодарен Богу и всем кто делал его таковым.

Константин Марковский

«В ОБЩЕНИИ МЕЖДУ СОБОЙ, МЫ НАЗЫВАЛИ ЛАВРУ ДОМОМ»

Взяв документы в руки, мы все приехали в стены духовной школы. Каждый хотел поступить и вот свершилось. Сдав экзамены, с того времени приютили нас стены Киево-Печерской лавры. В общении между собой, мы называли лавру домом. Родные стены приняли тех, кто жаждал пылким сердцем быть причастным к исторической древности и хотел впитать мировоззрение не только своих учителей, но и просиявших здесь святых.

За время обучения были разные ситуации. Но каждый старался находить решение через призму Православного учения. Погружая свое сердце в глубину духовной древности, и задумываясь над тем, как святые бы поступили в той или иной ситуации – я старался следовать их примеру в меру своих сил.

Пребывание в духовных школах открыло новую страницу жизни. И я благодарен Богу за дарованную мне возможность взглянуть на мир по-новому.

Андрей Вересюк

«ДЛЯ МЕНЯ ОТКРЫЛОСЬ МНОГО НОВОГО - КАК В НАУКЕ, ТАК И В САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ЖИЗНИ»

Поступив на обучение в Киевскую духовную семинарию, для меня открылось много нового - как в науке, так и в самостоятельной жизни. Я очень любил храмовые богослужения ещё с детства а тут случилось так, что мне предложили послушание пономаря при академическом храме.

Первый год тянулся долго и мне было трудно в плане адаптации в новом коллективе. Сегодня я выпускник четвёртого класса КДС. Большая благодарность всем, ректору и преподавательской корпорации за любовь и профессионализм.

Максим Номофилов

«ПРЕПОДАВАТЕЛИ ВОСПИТАЛИ В НАС ИСТИННЫХ ХРИСТИАН И ПАСТЫРЕЙ»

Думаю все согласятся с тем, что, выпускной - это тот особый день о котором мечтает каждый студент, учась в том или ином вузе. Тот багаж знаний, который вложили в нас преподаватели Киевской духовной семинарии, навсегда останется со мной.

Я благодарен нашим преподавателям, которые приложили много сил, для того, чтобы воспитать в нас истинных христиан и пастырей Церкви Христовой.

Подготовила Анна Хрусталева, "УНИАН-Религии".