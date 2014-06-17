Патриарх Кирилл призвал всех верующих и монашествующих читать особую молитву о мире в Украине

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил совершать особую общецерковную молитву об установлении мира в Украине.

Об этом сообщает Синодальный информационный отдел Московского Патриархата.

«Во всех храмах Церкви нашей пусть неустанно совершается теперь особая молитва о мире и преодолении междоусобной брани, текст которой я сегодня благословил к употреблению», — сказал Патриарх Кирилл в своем обращении к верующим.

По словам Предстоятеля Русской Православной Церкви, в такой ситуации она не может оставаться безучастной, а ее оружием является молитва.

«Призываю всех чад Русской Православной Церкви к усиленной молитве, к сугубому хранению начавшегося поста Святых апостолов», — сказал Патриарх.

«Особый призыв – к монашеским обителям: молитесь ныне ко Господу, как умели молиться в страшные времена потрясений наши благочестивые предки», — подчеркнул он.

Патриарх Кирилл отметил, что сегодня необходима столь же горячая молитва о мире, с какой обращались к Богу подвижники русского монашества преподобные Сергий Радонежский, Антоний и Феодосий Киево-Печерские, какой умоляли Отца Небесного в дни гражданской войны Святейший Патриарх Тихон и священномученик митрополит Киевский Владимир.

«Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранится без порока» (1 Фес. 5, 23), — заключил свое обращение цитатой из Священного Писания Патриарх Кирилл.