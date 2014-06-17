В Киево-Печерской лавре презентован новый православный журнал “Направо”

17 июня в здании Церковно-археологического кабинета Киевской духовной академии на территории Киево-Печерской лавры состоялась презентация нового православного журнала "Направо". Новое православное издание предлагает увидеть жизнь нестандартно и оптимистично.

В презентации журнала приняли участие управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ протоиерей Георгий Коваленко и Наталья Горошкова - издатель журнала.

Журнал "Направо" представляет совершенно новую концепцию православного издания. Этот журнал увлекательно говорит с широкой светской аудитории о жизни в его различных аспектах и проявлениях. При этом, издание четко доносит до читателя принципы своего духовного позиционирования - веры в Святую Троицу, в Иисуса Христа нашего Господа и принадлежности к Православной Церкви. Особенностью журнала является то, что его спикерами выступают духовенство и церковные деятели, которые с христианской позиции будут вести диалог с читателем.

На страницах издания смогут раскрываться таланты православного духовенства, способного интересно доносить до читателя свои взгляды на вопросы мироздания, различные проблемы общества и другие актуальные темы. Новый православный журнал "Направо" постарается внести свой вклад в раскрытие жизни Церкви.

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