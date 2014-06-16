На Донбассе молились о мире в Украине на праздновании Луганской иконы Божьей Матери

В Луганске в день празднования в честь Луганской иконы Пресвятой Богородицы во Владимирском кафедральном соборе было совершено соборное архиерейское богослужение.

Возглавил Литургию митрополит Донецкий и Мариупольский Иларион, в сослужении архиепископов и духовенства Луганской области.

По прочтении праздничного евангельского зачала, архиепископ Горловский и Славянский Митрофан зачитал обращение митрополита Донецкого и Мариупольского Илариона «о прекращении смуты на Донбассе».

«...Не впадайте в уныние и отчаяние, не поддавайтесь на многочисленные провокации, усильте молитву и пост, поддерживайте друг друга, берегите жизнь своих детей, родных и близких. Верю, что Бог услышит нашу совместную молитву и мир снова воцарится в нашем крае!», - говорится в архипастырском воззвании.

Во время богослужения, на заупокойной ектении, была вознесена молитва о упокоении всех погибших в братоубийственном противостоянии в нашем Отечестве.

По окончании литургии, архипастыри, духовенство и верующие, пропели молитву перед чтимой иконой Божией Матери и приложились к Ее Пречистому образу.

Обращаясь к прибывшим гостям, Правящий архиерей Луганской епархии архиепископ Митрофан сердечно поблагодарил собратьев архипастырей из соседних епархий, духовенство и верующих за участие в совместной молитве.

«Сегодняшняя наша соборная молитва – это символ нашего единства. Именно в этом единстве и есть наша сила! В единстве мы получаем благодать Божию, которая поможет нам преодолеть все наши трудности и невзгоды. Пусть наша совместная молитва в этот праздничный день, ободрит каждого из нас, подаст нам силы и терпение, чтобы пережить эти испытания, ниспосланные для утверждения нашей веры», - сказал владыка Митрофан.

Сайт Луганской епархии УПЦ