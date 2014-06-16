Протоиерей Николай Фоменко: Это чудо, что храмы в Славянске ещё целы

В ночь с 15 на 16 июня украинская армия обстреляла храм в честь преподобного Серафима Саровского в Славянске. О том, как это было, и о ситуации в городе рассказал протоиерей Николай Фоменко, благочинный Александро-Невского округа в Славянске.

Отец Николай, расскажите, пожалуйста, что у вас сегодня произошло.

Ночью, около полуночи, произошёл обстрел Черевковки. Мины попадали на территорию Серафимовского храма. Разрушена трапезная для паломников — снаряд попал в дверной проём, также разрушена сторожка (она с маленькими куполами, многие принимают её за часовню) — прямое попадание было в неё. Разрушена кирпичная ограда по периметру храма, пострадало кладбище, находящееся за ней. Повсюду — разгромленные надгробия. Но храм остался невредим.

Позапрошлой ночью тоже произошёл артобстрел этого храма. Одна мина была направлена прямо на храм. Перед ним растут большие ели, и одна из них защитила храм: снаряд перебил дерево пополам и упал на паперть. Так что повредило только западный фасад осколками. Мозаичная икона над входом в храм осталась невредимой, а стену вокруг побило осколками.

Сколько сегодня снарядов было выпущено по храму?

Три — это те, что попали, а точное число пролетевших мимо неизвестно. Снаряды попали в жилые дома частного сектора. Когда я ехал после литургии где-то в пол-десятого утра, один из домов ещё дымился. Вернее, это был уже не дом, а руины. К счастью, его владельцы некоторое время назад уехали.

Направленно стреляют по частному сектору. На одной улице разрушено 14 домов. И в городе очень много разрушений. Поликлиника, больница, роддом, автовокзал, дом культуры очень сильно повреждены.

Отец Николай, а почему стреляют по храму, как вы это объясните?

Недалеко от храма мост через речку и железную дорогу, на котором находится блокпост. Мне кажется, это делается целенаправленно. Сами военные убеждены, что на территории этого храма стоит гранатомёт, из которого стреляли по войскам нацгвардии. Мне кажется, эта версия была придумана как заведомое оправдание удара по храму. Сколько я спрашивал — никто такого орудия даже рядом с храмом не видел!

А бьют по храмам целенаправленно. И это чудо, что они до сих пор целы! Стреляли из района посёлка Донецкий. Было видно, например, что одна из мин летела с северной стороны фасада, перелетела через храм, а дальше — купола. И вот она пролетела прямо между двух куполов и упала в десяти метрах за храмом. Чудо как оно есть!

Сколько храмов пострадало за время военных действий в городе и близлежащих посёлках?

Два — Державной иконы Божией Матери и Серафимовский. Два стекла вылетело в Свято-Духовском храме. Говорили, что там по куполу попали, но это неправда. Там даже царапинки на храме нет. А окна вылетели от взрывной волны. Когда идёт взрывная волна, то даже у меня дома шторы колышутся. Земля дрожит за много километров. А вообще у нас вокруг храмов много каштанов и елей, они хорошо защищают от снарядов и осколков.

А вообще — какая обстановка в Славянске?

Люди страждут! Не только от обстрелов, но и без света, без воды, без медикаментов. Обычный цитрамон нельзя купить — аптеки закрыты. А ведь головные боли, сердечные приступы мучают людей. Очень тяжело сейчас тем, у кого сахарный диабет: инсулина нет. И никто ведь не считает эти жертвы. А каких детей будет рожать это поколение? Дети писаются от страха, у многих началось заикание — об этом страшно говорить, не то что видеть…

Мы уже отличаем, какого калибра снарядами стреляют. 70 мм, 120мм… А когда 240 — стоит такой ужасный гул! Когда этими снарядами бьют в Семёновке, у нас земля дрожит, а мы в 10 километрах находимся.

А вообще, люди очень изменились. Как мы желаем теперь друг другу спокойной ночи! Это не формальное пожелание теперь! Со слезами порой расстаёмся с близкими на ночь. И молимся совсем иначе! Формальная молитва тоже в прошлом. Люди сплотились. Многие уезжают, но вот удивительно: некоторые стали возвращаться. Не могут выдерживать лжи, колоссального напряжения, волнения за близких. Говорят: лучше здесь, лучше вместе переживать это.

Одним словом, ужасов много, страшного много, но мы уповаем на Бога. Да будет всё по воле Божьей — а воля Его всегда благо есть!

Беседовала Екатерина Щербакова

Сайт Горловской и Славянской епархии УПЦ