УПЦ открыла телефонную линию духовной поддержки

Украинская Православная Церковь открыла международную телефонную линию духовной поддержки граждан «Надежда» - об этом было объявлено 16 июня, на пресс-конференции в Киево-Печерской лавре.

Колл-центр работает ежедневно с 12.00 до 22.00. Звонки по номеру поддержки (0800 50 26 86) бесплатные для жителей Украины.

По словам координатора проекта протоиерея Владислава Диханова, телефонную линию запустили по просьбе украинцев.

- Стрессовая ситуация в стране накладывает на людей свой отпечаток. Поэтому им так важно видеть поддержку духовников и таким образом сохранить мир в своих душах, - говорит отец Владислав.

За первые два часа работы священники получили десять обращений колл-центра. Девять из них - от мужчин. Это не стечение обстоятельств. Ведь проект, прежде всего, рассчитан на людей, которые не могут пойти в храм, находящихся в зоне боевых действий.

Как рассказал отец Владислав, первым на линию духовной поддержки дозвонился Тарас из Харькова. Он вопросов не задавал, лишь попросил батюшку молиться за мир в Украине и поблагодарил.

На вопросы будут отвечать десять киевских священников. Все - с высшим богословским образованием, имеющие опыт общения с людьми.

- Круг вопросов, на которые отвечают отцы, - широкий, но мы не даем медицинских или политических советов. Также информируем о том, как добраться до того или иного храма, то есть не выполняем функцию справки, - рассказал участник проекта «Надежда» протоиерей Виктор Иващук.

Расширять штат колл-центра пока не планируется, но, возможно, впоследствии к проекту присоединятся профессиональные психологи.

Линия поддержки «Надежда» не похожа на традиционный колл-центр со стационарными телефонами и компьютерами. Ведь священники не сидят на месте, каждый из них служит в храме и имеет ряд послушаний. Поэтому все звонки поступают на мобильные телефоны. Свободный оператор мгновенно откликается. Если же линия занята - не спешите класть трубку, оставайтесь на связи - вас обязательно соединят. Максимальная продолжительность разговора - 30 минут.

Для УПЦ такой опыт - не новый. Несколько лет назад в Днепропетровской епархии действовал подобный колл-центр. Тогда его работу также обеспечивало 10 священников.

Как долго будет действовать духовная телефонная поддержка - неизвестно. Но в УПЦ хотят сделать его бессрочным проектом, поскольку убеждены: такая линия нужна в любое время.

"Православие в Украине"

ФОТО священника Максима Брусники.