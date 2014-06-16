Епископ Львовский и Галицкий УПЦ: Слезы матерей не дают нам права назвать эти события политическим противостоянием - это настоящая война

Епископ Львовский и Галицкий Украинской Православной Церкви Филарет сделал обращение по поводу гибели украинских солдат на Востоке Украины в ночь на 14 июня. Текст обращения был передан "УНИАН-Религии".

"За последние месяцы украинский народ потерял сотни молодых и отважных сыновей, которые ценой своей жизни защищают целостность нашей Родины. Слезы матерей, жен и сирот не дают нам морального права назвать эти события политическим противостоянием, чем это было вначале. Это настоящая война, которая направлена против украинского народа, против его единства, духовности и морали", - сказал в обращении епископ Львовский и Галицкий Филарет.

В воскресенье, 15 июня, за Божественной литургией, он вознес особую молитву о вечном покое погибших военных в Царстве Небесном и за примирение людей и сохранение Украины от войны.