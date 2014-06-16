В Славянске после обстрела разрушены часовня и трапезная храма святого Серафима Саровского

Под обстрел в ночь на 16 июня попал храм святого Серафима Саровского, расположенный на поселке Черевковка. Как сообщает Горловская и Славянская епархия УПЦ, полностью разрушена часовня и трапезная. Во двор церкви попало несколько снарядов. Черевковку обстреливали 122-миллиметровыми снарядами из гаубиц Д-30, сообщает lifenews.

Благочинный Александро-Невского округа в Славянске протоиерей Николай Фоменко подтвердил эту информацию.

26 мая при обстреле микрорайона Артема в Славянске от взрыва мины погибла женщина, находившаяся возле храма Державной иконы Божией Матери. Сам храм тоже пострадал. Осколками от мины были выбиты стекла, повреждена одна сторона фасада и разрушена церковная ограда. В праздник Троицы обстрелу подвергся Свято-Духовский храм, расположенный в центре города.

Несмотря на продолжающиеся боевые действия и реальную опасность для жизни, священники продолжают совершать богослужения в храмах Славянска, а люди приходят туда на молитву.

По материалам сайта Головской и Славянской епархии УПЦ