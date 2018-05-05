Митрополит Антоний (Паканич): Петров пост мы должны посвятить тому, чтобы ненависть и злоба ушли из нашей жизни

Начался Петров пост. Этот пост всегда начинается в понедельник после недели Пятидесятницы и заканчивается 12 июля - в день памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Православная Церковь призывает к этому посту, приводя пример апостолов, которые, приняв Святого Духа в день Пятидесятницы, в посте и молитве, «в трудах и в истощении, часто в бдении, в голоде и жажде» готовились ко всемирной проповеди Евангелия.

О том, как провести Петров пост, на что обратить внимание православному человеку в эти дни, в интервью «УНИАН-Религии» рассказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Паканич).

Владыка, расскажите о том, зачем современному человеку поститься?

«ПОСТ ИЗМЕНЯЕТ ВНУТРЕННИЙ МИР ЧЕЛОВЕКА»

Церковь установила многодневные посты перед большими праздниками – перед Рождеством, Пасхой, днем святых апостолов Петра и Павла, Успением Божией Матери.

Пост установлен Церковью для того, чтобы подготовить душу человека ко встрече великих праздников. Пост изменяет внутренний мир, в это время происходит более глубокое осознание и осмысление того, чем человек занимается. Ведь пост – это не просто ограничение в пище. Это время задуматься правильно ли мы живем, какие у нас ориентиры. Время и осознания и покаяния.

Очень важно сохранять телесный пост. Не уделяя этому внимания, человек грубеет. Когда мы воздерживаемся от мясной и молочной пищи, когда ограничиваем себя от увеселений, от собственных слабостей – мы самоорганизовываемся. Наш внутренний мир становится более восприимчив к истине и Слову Христову.

Есть такое церковно-славянское слово – «одебеление». Одебеление человеческой природы. Это слово часто употребляется в православном богослужении. Одебеление – в значении чрезмерного нагромождения на себя плотского и мирского. Когда человек проходит через пост, он очищается, становится как бы более прозрачным. Он принимает более легкую пищу, чаще молится, бывает на богослужениях. В дни поста мы чаще бываем на исповеди и причащаемся Святых Христовых Тайн.

«ДЛЯ НАШЕГО ОБЩЕСТВА НЕОБХОДИМ ДУХ ПРИМИРЕНИЯ. НАМ НУЖНО НАУЧИТЬСЯ ПРОЩАТЬ»

Из-за непростой ситуации на Востоке Украины в обществе сегодня много ненависти и агрессии. Люди называют друг друга «украми», «колорадами», забывая человеческие имена. Война в людских душах и сердцах. Как хотя бы на время поста перестать ненавидеть друг друга и успокоиться духовно?

Один из святых отцов сказал, что самым страшным грехом является грех войны. Во время войны теряется значимость и ценность человеческой жизни. Главными мотивирующими силами становятся не христианские добродетели, а все негативное, от чего человек должен избавляться – гнев, злоба, агрессия.

Конечно, прежде всего, нужно сделать все для того, чтобы прекратить кровопролитие, тогда можно по-другому смотреть на этот мир.

К сожалению, мы пока не научились сохранять единство в его многообразии. Мы пытаемся заставить ближнего принять наше видение этого мира, наш собственный эгоизм. Господь дает возможность каждому человеку проявить себя, невзирая на наш характер и непонимание того, что Господь, прежде всего, хочет для нас спасения. Иногда мы упорно от этого отказываемся. Господь дает нам возможность прожить жизнь свободно, как мы хотим, реализовывать свои таланты.

«ЗЛОБА И АГРЕССИЯ - НЕ ТЕ СИЛЫ ДУШИ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРИВЕСТИ ОБЩЕСТВО К ПРОЦВЕТАНИЮ»

Для нашего общества необходим дух примирения. Прежде всего дух примирения - как идеал любви - дается через способность прощения. Нам нужно научиться прощать людей. Прощать их недостатки и непонимание. С этого может начаться наше внутреннее возрождение и возрождение жизни нашего общества.

Нужно себя понуждать к тому, чтобы ненависть и злоба уходили из нашей жизни. И я думаю, что Петров пост мы должны посвятить именно этому. Провести пост в особой глубокой молитве за наших соотечественников, с которыми у нас не совпадают мнения. Постараться хоть какую-то долю ненависти отделить от себя. Если мы будем чище каждый в отдельности, тогда и наше общество будет чище. Ведь мы должны осознавать, что злоба и агрессия не те силы души, которые могут привести наше общество к процветанию. Это тупик. Тупик для каждого конкретного человека. Потому что ненависть разъедает самого человека.

Проблема в нас самих. Ведь когда закончится кровопролитие, многие будут искать объект своей ненависти в других ситуациях. Нужно очищать душу от всего злобного. И если это необходимо – ограничивать себя от излишней информации, которая сегодня не всегда объективно подается и не воспитывает в нас любовь и добрые качества. Нужно быть ответственным за свою жизнь – другой жизни у нас не будет.

«В ЦЕРКВИ МЫ ОБЪЕДИНЯЕМСЯ В ОСОБУЮ СИЛУ. ИМЕННО В ЦЕРКВИ ОЩУЩАЕТСЯ НАШЕ ЕДИНСТВО»

Как человеку себя успокоить в момент приступа гнева?

Для христианина всегда образцом для подражания является Сам Господь. Он пережил подлинную агрессию со стороны людей, ради которых Он пришел в этот мир. Господь сказал с креста: «Отче! прости им, ибо не знают, что делают» (Лк.23:34).

Верующему человеку помогает уйти от гнева молитва. Мы должны стараться проникнуться словами молитв, которые совершаем утром и вечером.

Проблема в том, что внутри человека. Прежде всего мы должны очищать себя изнутри. За своим сердцем нужно всегда очень внимательно наблюдать. Потому что именно из сердца исходят злые помыслы. Если мы не очистим душу от злых и гневных помыслов через покаяние, то они и впоследствии будут возникать.

В дни поста, посвященного первоверховным апостолам Петру и Павлу, каждый православный человек должен подойти к своему духовнику на исповедь с вопросами, которые его беспокоят. Потому что мы все очень разные, предпосылки к тем или иным помыслам у всех индивидуальны. И духовное лекарство в том или ином случае может отличаться.

Очень важно приходить в дни поста в храм. Церковь молится о том, чтобы Господь послал мир народу и нашему отечеству. Очень важно, чтобы люди ощущали, что все мы вместе, что в своих переживаниях мы не одиноки. Мы все разные, но все мы больны духовно - в той или иной степени. В церкви мы объединяемся в особую силу, когда Бог дает благодать каждому в отдельности и всем вместе. Именно в Церкви ощущается наше внутреннее единство.

Беседовала Анна Горпинченко, «УНИАН-Религии».