Крестный ход с Пряжевской иконой Божией Матери: православные Украины и России молились о мире на границе двух государств

В Курской и Сумской епархиях 14 июня состоялся крестный ход с Пряжевской иконой Божией Матери.

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Крестный ход проводится ежегодно в июне и проходит из Горнальского Николаевского Белогорского мужского монастыря (Суджанский район Курской области России), где пребывает Пряжевская икона, в село Мирополье (Краснопольский район Сумской области Украины).

Божественную литургию в Горнальском монастыре совершил митрополит Курский и Рыльский Герман, Литургию на Николаевском архиерейском монастырском подворье в с. Мирополье возглавил архиепископ Сумский и Ахтырский Евлогий.

По окончании богослужения участники крестного хода из Горналя и Мирополья направились к границе, где произошла встреча святыни.

Как уточняется в сообщении на сайте Горнальской обители, молебен перед Пряжевским образом Божией Матери совершен на месте временного пункта пропуска через границу у реки Псел.

Два архиерея, возглавляющие приграничные православные епархии в России и в Украине, совершили молебен, за которым возносились особые молитвы о мире, сообщает сайт Сумской епархии.

С обеих сторон звучали пасхальные приветствия «Христос Воскресе!», «Воистину Воскресе!». Люди выражали взаимную поддержку и призывали к миролюбию.

Пряжевская икона Богородицы, одна из почитаемых святынь Курской земли, находится в Горнальском Свято-Николаевском Белогорском мужском монастыре (село Горналь Суджанского района). Горнальский монастырь был возвращен Церкви в 2001 году (в советское время на его территории находилась спецшкола-интернат).

В 2002 году в обители была возрождена дореволюционная традиция совершения крестного хода с Пряжевской иконой Богородицы до украинского поселка Мирополье. С того времени подобное церковное шествие совершалось ежегодно, и, как говорится на сайте монастыря, это был «единственный крестный ход, совершаемый за государственную границу России».

По материалам сайта Сумской епархии УПЦ, Патриархия.ru и РИА Новости

Фото сайта "Православная Сумщина"