Духовенство Всехсвятского храма поздравили митрополита Владимира с днем Всех святых
08:30, 16 июня 2014Православие
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15 июня, в Воскресенье Всех святых, духовенство Всехсвятского храма комплекса Свято-Воскресенского Кафедрального Собора УПЦ Киева поздравили Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира в Его резиденции в Свято-Пантелеимоновском монастыре в Феофании.
Настоятель храма Всех Святых митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр, ключарь Собора епископ Бородянский Варсонофий и протоиерей Виктор Дреботий доложили Его Блаженству о строительстве Кафедрального Собора УПЦ и жизни общины храма Всех Святых.
Его Блаженство поблагодарил преосвященных владык и духовенство за труды и преподал Первосвятительське благословение.
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