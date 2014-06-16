Духовенство Всехсвятского храма поздравили митрополита Владимира с днем Всех святых

15 июня, в Воскресенье Всех святых, духовенство Всехсвятского храма комплекса Свято-Воскресенского Кафедрального Собора УПЦ Киева поздравили Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира в Его резиденции в Свято-Пантелеимоновском монастыре в Феофании.

Настоятель храма Всех Святых митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр, ключарь Собора епископ Бородянский Варсонофий и протоиерей Виктор Дреботий доложили Его Блаженству о строительстве Кафедрального Собора УПЦ и жизни общины храма Всех Святых.

Его Блаженство поблагодарил преосвященных владык и духовенство за труды и преподал Первосвятительське благословение.